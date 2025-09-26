El Castellonense busca su primera victoria contra el Roda y el Alzira recibe al Vila-real

La UD Castellonense buscará este sábado a las 17 h. la primera victoria de la temporada. Visitará al CD Roda, que por el contrario no ha perdido ninguno de los tres encuentros disputados. Empató los dos primeros contra La Nucia y Vila-real y ganó al Ontinyent 1-2. "El Roda es un gran rival que se ha rehecho bien tras las bajas de la plantilla del año pasado y es uno de los equipos más reconocibles", comentó el técnico blanquinegro, Iñaki Rodríguez. "Nosotros queremos acabar bien este mes complicado en los que hemos tenido varias bajas", añadió. El ribereño cuenta con toda la plantilla.

La UD Alzira cerrará la jornada el domingo a las 17'30 h. en el Luis Suñer Picó contra un Vila-real C que quiere estar el próximo año sí o sí en 2ª RFEF para tener su estructura de club más compacta. Los “groguets” han goleado 5-0 al Recambios Colón y 4-0 al Jove Español. "Han marcado 'solo' nueve goles y digo solo porque han tenido oportunidades también para golear al Roda y ganar de mucho más a los otros dos equipos", comentó el técnico blaugrana, Sergio Paredes. "Además, tienen un gran entrenador como Cifu", añadió, que lleva una década en la estructura del Vila-real, especialmente en el B como entrenador auxiliar. Es un equipo que juega y toca bien el balón pero "también sale muy rápido al ataque con balones largos. Es muy vertical", prosiguió el técnico de Manises. La plantilla está renovada completamente. Solo sigue Albert García, que está en dinámica del Vila-real B y no se sabe si viajará a Alzira, y su delantero Fofana.

Por su parte, el conjunto alzirista va a recibirlo con la única baja de Iván Bueno. La buena noticia es que el lateral derecho Sento ya puede entrar en la convocatoria, "aunque obviamente no puede ser titular y le deberemos regular los minutos como hemos hecho con Jorge Ruiz". Precisamente este último ya está en disposición de ser titular después de los buenos minutos realizados en las dos segundas partes en las que ha participado. El equipo entrenará el sábado en Enguera.