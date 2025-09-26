Corbera organiza una fiesta de reconocimiento a los antiguos patronos de la Baronía
Benicull traslada la imagen de Sant Bernabéu, que compartirá protagonismo con la de Sant Miquel
Miquel G. Sahuquillo
La parroquia de Corbera acogerá este sábado (20 horas), por primera vez en la historia, un acto de hermandad y conmemoración conjunta de la fiesta de los dos patronos del antiguo Señorío de Corbera, conocido también como la Vila i Honor o Baronía de Corbera.
La imagen de Sant Bernabéu de Benicull visitará Corbera y se dedicará una misa a los dos antiguos patronos, Sant Miquel y Sant Bernabéu, con la participación del Cor Aura de Riola. La celebración contará con danzas populares y fuegos artificiales y está prevista la presencia en los actos y celebraciones del sacerdote que atiende las parroquias de Benicull, Polinyà y Albalat.
Corbera ha querido este año, en el marco de la celebración de las fiestas de Sant Miquel, recordar también a Sant Bernabéu, el otro patrón del Señorío de Corbera. Con este objetivo, la imagen del santo, que se custodia en la parroquia de Benicull, se ha trasladado a Corbera para la santa misa que se ofrecerá a los dos anitguos patronos de la Baronía y como reconocimiento de las tradiciones y la religiosidad popular de los pueblos, a través de un acto de hermandad entre Benicull y Corbera para recordar juntos la historia común. A esta celebración se unirá el Cor Aura como representante del pueblo de Riola, que también participará en la misa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
- La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones
- La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia
- La subdelegación del Gobierno defiende que Turís es un 'municipio tranquilo y con menos delitos que en años anteriores