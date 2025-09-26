Corbera organiza una fiesta de reconocimiento a los antiguos patronos de la Baronía

La parroquia de Corbera acogerá este sábado (20 horas), por primera vez en la historia, un acto de hermandad y conmemoración conjunta de la fiesta de los dos patronos del antiguo Señorío de Corbera, conocido también como la Vila i Honor o Baronía de Corbera.

La imagen de Sant Bernabéu de Benicull visitará Corbera y se dedicará una misa a los dos antiguos patronos, Sant Miquel y Sant Bernabéu, con la participación del Cor Aura de Riola. La celebración contará con danzas populares y fuegos artificiales y está prevista la presencia en los actos y celebraciones del sacerdote que atiende las parroquias de Benicull, Polinyà y Albalat.

Corbera ha querido este año, en el marco de la celebración de las fiestas de Sant Miquel, recordar también a Sant Bernabéu, el otro patrón del Señorío de Corbera. Con este objetivo, la imagen del santo, que se custodia en la parroquia de Benicull, se ha trasladado a Corbera para la santa misa que se ofrecerá a los dos anitguos patronos de la Baronía y como reconocimiento de las tradiciones y la religiosidad popular de los pueblos, a través de un acto de hermandad entre Benicull y Corbera para recordar juntos la historia común. A esta celebración se unirá el Cor Aura como representante del pueblo de Riola, que también participará en la misa.