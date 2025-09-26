Cullera crea un nuevo galardón fallero con el Premi Ortifus a la mejor portada de llibret

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cullera ha dado un paso decisivo en la promoción cultural de las Fallas. La Junta Local Fallera de la ciudad ha creado el Premi Ortifus a la mejor portada de un llibret. Este reconocimiento busca premiar la creatividad, el diseño y la calidad gráfica de las portadas de los llibrets, elementos que a menudo son la primera carta de presentación de estas publicaciones.

La JLF, además, ha formalizado su incorporación como miembro de pleno derecho a la Federació de les Lletres Falleres, en el transcurso de la primera reunión ordinaria del ejercicio 2025/2026. La firma del acuerdo corrió a cargo de su presidente, José Luis Renart, quien rubricó la adhesión en nombre de la entidad.

El galardón rinde homenaje a Ortifus, uno de los ilustradores y humoristas gráficos más emblemáticos del panorama valenciano, en homenaje a su dilatada trayectoria y a su contribución a la cultura visual y festiva del país.

Con esta iniciativa, la Junta Local Fallera de Cullera refuerza su compromiso con la calidad cultural de las Fallas y subraya el papel del llibret no solo como documento informativo de la fiesta, sino también como un espacio de creación artística y literaria de primer nivel.

“Con el Premi Ortifus queremos visibilizar el talento gráfico y creativo que hay detrás de cada llibret, al tiempo que rendimos tributo a una figura fundamental del humor y la ilustración valenciana”, explicó el presidente José Luis Renart tras la firma.

