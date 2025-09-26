Cullera crea un nuevo galardón fallero con el Premi Ortifus a la mejor portada de llibret

Cullera ha dado un paso decisivo en la promoción cultural de las Fallas. La Junta Local Fallera de la ciudad ha creado el Premi Ortifus a la mejor portada de un llibret. Este reconocimiento busca premiar la creatividad, el diseño y la calidad gráfica de las portadas de los llibrets, elementos que a menudo son la primera carta de presentación de estas publicaciones.

La JLF, además, ha formalizado su incorporación como miembro de pleno derecho a la Federació de les Lletres Falleres, en el transcurso de la primera reunión ordinaria del ejercicio 2025/2026. La firma del acuerdo corrió a cargo de su presidente, José Luis Renart, quien rubricó la adhesión en nombre de la entidad.

El galardón rinde homenaje a Ortifus, uno de los ilustradores y humoristas gráficos más emblemáticos del panorama valenciano, en homenaje a su dilatada trayectoria y a su contribución a la cultura visual y festiva del país.

Con esta iniciativa, la Junta Local Fallera de Cullera refuerza su compromiso con la calidad cultural de las Fallas y subraya el papel del llibret no solo como documento informativo de la fiesta, sino también como un espacio de creación artística y literaria de primer nivel.

“Con el Premi Ortifus queremos visibilizar el talento gráfico y creativo que hay detrás de cada llibret, al tiempo que rendimos tributo a una figura fundamental del humor y la ilustración valenciana”, explicó el presidente José Luis Renart tras la firma.