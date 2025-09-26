Cultura responsabiliza a Alzira del bloqueo del centro cultural Jaume I

La construcción del futuro centro cultural dedicado a la figura de Jaume I en Alzira se encuentra en un limbo administrativo. Al menos, esa es la impresión que trasladan los dos organismos implicados. Si el ayuntamiento manifestaba su temor a perder una subvención (o al menos parte de ella) de más de dos millones de euros ante la demora del inicio de las obras y reclamaba celeridad a la Conselleria de Cultura en conceder la autorización, esta replica ahora que es quien sigue a la espera de recibir la documentación necesaria para que el proyecto se materialice.

Fuentes del gobierno autonómico explican que el retraso en la tramitación radica, como ya ha informado Levante-EMV, en la necesidad de modificar el proyecto para integrar los restos de la antigua casa del monarca valenciano en un museo dedicado a su figura. «El proyecto parte de una autorización a fecha de junio de 2023, del gobierno anterior en funciones, con informe técnico que planteaba dudas razonables respecto a la viabilidad patrimonial de este proyecto», detallan.

Según las mismas fuentes, a esto siguió «una denuncia del arquitecto redactor del proyecto básico» por entender que el proyecto de ejecución en el que trabajaba el ayuntamiento vulneraba la ley de patrimonio cultural valenciano». En ella, se señalaba: «El proyecto de ejecución a realizar en este espacio BIC altera injustificadamente el proyecto básico autorizado y es contrario a las premisas de intervención autorizadas en el proyecto básico y atenga contra la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV)».

Autorización solicitada

Al respecto, insisten en que la Dirección General de Patrimonio Cultural convocó una reunión con el Ayuntamiento de Alzira para advertirle de esta problemática «de la que ya eran conocedores» para que le dieran una solución compatible con la denuncia y que, desde dicho encuentro, en julio de este año, «aún no se ha obtenido propuesta de solución por parte del ayuntamiento, que es a quien le corresponde aportar una solución».

Si el Consell dice estar a la espera, el consistorio reitera que la pelota no está sobre su tejado. «Hemos solicitado la autorización del proyecto de ejecución, que es fruto de meses de trabajo de los técnicos autonómicos y municipales, y no hemos recibido ninguna respuesta. Es lo que impide que podamos licitar la obra», sostiene el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis.

Mientras ambas administraciones se responsabilizan, el inicio de las obras sigue sin tener una fecha marcada en el calendario. El proyecto cuenta con una subvención de unos 2,3 millones de euros del Plan Turístico Nacional Xacobeo, pero la intervención debería estar acabada en agosto del próximo año (en un principio el plazo se agotaba en junio, pero al ser Alzira una ciudad afectada por la dana se le ha concedido una prórroga). Si la ejecución de las obras no alcanza, como mínimo, el 60% en dicho momento, el ayuntamiento perderá la ayuda.

Colofón a la efeméride

El sueño de dedicar al histórico monarca un centro monográfico y abrirlo al público en el año en el que se conmemora el 750 aniversario de la muerte del Conqueridor no acaba de concretarse. De hecho, el ayuntamiento ha declarado esta semana 2026 como año Jaume I y su deseo no era otro que el de reivindicar la relevancia histórica de la ciudad durante su reinado. Y qué mejor forma de redondear la efeméride con un museo. Pero la falta de entendimiento entre las dos administraciones se ha convertido en un obstáculo inesperado.