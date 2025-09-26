Las irregularidades urbanísticas en una parcela de la exalcaldesa de Favara se resolverán en el juzgado

Un requerimiento de la Fiscalía al Ayuntamiento de Favara para interesarse por las irregularidades urbanísticas en una parcela de la que es copropietaria la exalcaldesa de la localidad, Oro Azorín (Compromís), ha reactivado el expediente de restauración de la realidad alterada. La actual alcaldesa, María Pilar Sala (PP), dio cuenta en el pleno celebrado este jueves de las medidas adoptadas por el consistorio sobre las construcciones levantadas en la misma, una vivienda con piscina. Sala indicó que no tiene intención de ordenar derribos, pero sí de garantizar que “nadie esté por encima de la ley”, por lo que serán los tribunales los que acabarán por resolver esta polémica que tiene su origen en el verano de 2017, cuando Azorín ostentaba la alcaldía. La portavoz de Compromís, Isabel Borrás, acusó al actual gobierno de exponer una cronología de los hechos “de forma sesgada” y de poner trabas a los intentos de los propietarios (Azorín y sus hermanos) por regularizar el inmueble.

La expectación generada por esta polémica atrajo el jueves a decenas de vecinos al pleno extraordinario celebrado en la casa de la cultura al tratarse de un procedimiento plagado de dilaciones y acusaciones cruzadas en los últimos años, que incluso llegó a la Agencia Antifraude.

La polémica tiene su origen en agosto de 2017. La entonces alcaldesa, Oro Azorín, inició unas vacaciones y delegó las funciones en el teniente de alcalde, Rafael Gisbert (PSOE). En ese período llegó a su firma el expediente 381/2017, en el que se solicitaba autorización para instalar suministro eléctrico en una parcela vinculada directamente a la alcaldesa.

Gisbert detectó irregularidades en la tramitación y pidió explicaciones al secretario municipal. Pese a sus objeciones, y tras varios requerimientos, la autorización acabó acabó firmada por la propia Azorín, quien en ese momento no tenía esaas competencias. Aquella decisión abrió un conflicto administrativo que se prolongaría durante años y que acabaría judicializado.

El edil socialista reclamó en reiteradas ocasiones acceso completo al expediente, pero su entrega se fue dilatando en el tiempo. El asunto llegó tanto al Consell Jurídic Consultiu como al Síndic de Greuges, organismos que fallaron a favor del PSOE y obligaron al consistorio a facilitar la documentación. La entrega definitiva de los expedientes no se produjo hasta 2022. Ese año, la corporación ya acordó remitir el expediente a la Fiscalía para que valorara los hechos, en un acuerdo que registró únicamente la abstención de Azorín al ser parte interesadas.

Durante varios plenos, ya en la oposición, Gisbert denunció públicamente la “falta de transparencia” del equipo de gobierno de Compromís, al que acusó de “utilizar recursos públicos para fines particulares”. En diciembre de 2021 llegó incluso a solicitar la dimisión de Azorín y de la entonces concejala de Urbanismo, Isabel Borrás.

Intento de provocar la caducidad

La actual alcaldesa, María Pilar Sala, recuperó este jueves fragmentos de esos debates en vídeo para ilustrar lo que calificó como “un intento deliberado de dilatar el procedimiento hasta provocar su caducidad”. Sala defendió que el actual gobierno municipal “se limita a cumplir la legalidad vigente” y recordó que el expediente ya se encuentra en manos de la Fiscalía tras detectarse graves irregularidades.

Entre los once incumplimientos señalados por los informes técnicos, la alcaldesa subrayó que "la parcela afectada se sitúa en suelo no urbanizable, con una superficie inferior a la mínima exigida y sin la condición de regadío. Además, según el Patricova, presenta un riesgo de inundación muy alto. La construcción tampoco era necesaria para fines agrícolas, alteraba la parcelación con intereses urbanísticos, incumplía ratios mínimos de cultivo, carecía de aprovechamiento agrario real, afectaba al dominio público y contaba con un pozo sin permisos ni inscripción".

“Fraude monumental”

Sala fue contundente en su intervención: “Estamos ante un fraude monumental. En aquellos momentos se tapó, se calló y se consintió una ilegalidad en un expediente lleno de irregularidades”. La alcaldesa pidió la dimisión inmediata de Isabel Borrás y del exalcalde Juan Francisco Vicedo, por haber consentido esas prácticas.

La primera edil también quiso despejar rumores sobre el coste de los informes técnicos encargados en este expediente, que Compromís eleva a unos 25.000 euros: “Cada euro invertido en esta investigación ha sido necesario, legítimo y respetable. Se han investigado unas obras, no unas siglas ni a unas personas en concreto. Siempre se ha actuado desde la objetividad”.

Tras la exposición de la alcaldesa, la portavoz de Compromís, Isabel Borrás, pidió la palabra para acusar al gobierno local de presentar la cronología “de manera sesgada y desordenada”. Según Borrás, se omitieron fragmentos esenciales que cambiaban el sentido del relato: “Este gobierno ha hecho un Mazón, mostrando solo aquello que le interesa para tapar su incapacidad e ineptitud”.

La edil anunció que solicitará la celebración de un pleno extraordinario en el que exponer la versión de su grupo y que convocará "una asamblea abierta a toda la ciudadanía para informar del estado actual de las casetas y de las posibilidades de legalización".

Borrás también incidió en que el informe de la Agencia Antifraude no cierra la puerta a una posible regularización parcial de las parcelas afectadas según la normativa urbanística de Favara. Aseguró que los propietarios llevan meses intentando contactar con el gobierno municipal para presentar propuestas de legalización, pero que se están encontrando con “trabas constantes”.

El debate se prolongó durante varias horas y evidenció la profunda división existente entre PP y Compromís en Favara. El público asistente siguió con gran atención las intervenciones, en un pleno que dejó al descubierto viejas heridas políticas y que anticipa nuevos episodios de confrontación en los próximos meses.

El dato anecdótico del pleno fue el protagonismo adquirido por Rafael Gisbert portavoz del PSPV, quien curiosamente no se encontraba en la sesión plenaria extraordinaria al estar en un viaje de trabajo con la Mancomunidad de la Ribera Baixa.