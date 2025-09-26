La Ribera acoge el I Foro Más que Empresas para analizar su futuro

Cintillo Foro Comarcal La Ribera / ED

La Ribera es una de las comarcas más dinámicas y diversas de la Comunitat Valenciana. Su tejido económico combina tradición agrícola, industria, comercio, turismo y una creciente innovación empresarial. Al mismo tiempo, la comarca afronta importantes retos sociales y territoriales que condicionan su presente y su futuro. Por ello, resulta imprescindible reunir a las principales voces políticas, económicas y sociales para analizar el momento actual que vive La Ribera y trazar posibles líneas de acción compartidas.

A día de hoy, la comarca se encuentra en un momento clave. La modernización de sus sectores productivos, la mejora de las infraestructuras y el impulso a la formación y el empleo son cuestiones de primer orden. La coordinación entre administraciones, empresas y ciudadanía se presenta como un factor esencial para seguir avanzando en la cohesión y el progreso de La Ribera.

Para atender estas y más cuestiones que afectan a los municipios de La Ribera, Levante-EMV organiza la I edición del Foro Más que Empresas, un encuentro que cuenta con el impulso de la Diputación de Valencia, Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Una mujer camina delante de un comercio en Alzira. / Agustí Perales Iborra / XIMO FERRER

Esta cita es la tercera de una serie de charlas y debates que recorrerán las comarcas en las que este diario cuenta con delegación propia. Tras el evento celebrado en las comarcas de la Safor y l’Horta Sud, el siguiente punto de la geografía valenciana que acogerá este circuito de coloquios será La Ribera. El próximo miércoles, 1 de octubre, el encuentro se celebrará en la Casa de la Cultura de Alzira a partir de las 9.30 horas y será conducido por Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV.

La jornada dará comienzo a las 10 horas con la bienvenida a cargo del alcalde de Alzira, Alfonso Domínguez. A continuación, será el turno del discurso de Gemma Alós, primera teniente de alcalde y concejala de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio, Participación Ciudadana y Fiestas de Alzira.

Mesa redonda

Después se celebrará la mesa redonda con la participación de Raúl Tudela, presidente de la Associació Empresarial d’Alzira y representante de CEV Valencia; Josep Llopis, director de zona de Caixa Popular; Laura Gascón, gerente de Hidraqua en Valencia Sur; Lara Guerrero, CEO de Pepina Pastel; Mariano Clemente, director general de Feria Valencia y presidente de los empresarios de Algemesí, así como Gemma Alós.

Un estante de Pepina Pastel. / Ximo Ferrer

Con este panel diverso y representativo, el foro aspira no solo a generar un espacio de reflexión compartida, sino también a impulsar compromisos concretos que refuercen la competitividad de la comarca y mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos. El intercambio de experiencias y la cooperación público-privada serán las claves de una jornada que busca situar a La Ribera en el centro del debate sobre el futuro económico y social de la Comunitat Valenciana.