Vaivén
Polémica por el uso del valenciano en Drag Race España: "Me posicionan como enemigo de la patria"
La drag de Castelló Ferran denuncia en redes sociales el linchamiento por utilizar la lengua en la que "me criaron mis padres y me hablaban mis abuelos"
Levante-EMV
La drag queen de Castelló Ferrxn ya ha iniciado su aventura en el programa Drag Race España. La concursante entró en el programa hablando valenciano, ya que, en una entrevista publicada en este diario, defendía que su objetivo era "mostrar el talento de València y promover el valenciano en la televisión".
Sin embargo, la promoción de la lengua en la que, en sus palabras, "me criaron mis padres y me hablaban mis abuelos" ha generado un gran revuelo en redes sociales. Ante estos hechos, la drag ha decidido pronunciarse: "He estado preparándome mentalmente para la crítica a este factor pero no me imaginaba que iba a ser tan bestia".
Añade: "Hay mucha gente que ha recibido esto como una especie de imposición antiespañola que atenta contra la unidad de la nación y que me posiciona como enemigo público de la patria. Yo, mientras tanto, consideraba esto un regalo para toda la audiencia. València se ha vendido siempre como el paraíso de la fiesta, la playa y la paella, y quiero dar una visión más diversa del lugar que me ha visto nacer. Para mi, hablar en valenciano una plataforma como Drag Race es abrirme y abriros las puertas de mi casa, a mostraros una valencia que es como yo la he vivido". Ferrxn denuncia "el rechazo que puede tener una persona a las diferentes lenguas y culturas que conviven dentro de un país que defiende con tanta pasión".
