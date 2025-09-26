El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre

La céntrica Cafetería Velázquez, un punto de encuentro para diferentes generaciones de alzireños desde que iniciara su actividad el 31 de enero de 1968, volverá a abrir sus puertas el próximo 1 de octubre, tres meses y medio después del cierre, con un nuevo nombre y un modelo de negocio también en el sector de la hostelería, aunque más especializado.

La cadena de jamonerías BackPork, que cuenta con un establecimiento en la avenida Santos Patronos de Alzira, se traslada al céntrico local ubicado junto a los Casalicios de los Santos Patronos y en estos momentos ultima los trabajos para tenerlo todo a punto para el próximo miércoles. El establecimiento pierde el nombre, pero conservará el singular mural que decora una pared interior que evoca algunas obras de pintor.