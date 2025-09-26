Vaivén
El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre
Levante-EMV
La céntrica Cafetería Velázquez, un punto de encuentro para diferentes generaciones de alzireños desde que iniciara su actividad el 31 de enero de 1968, volverá a abrir sus puertas el próximo 1 de octubre, tres meses y medio después del cierre, con un nuevo nombre y un modelo de negocio también en el sector de la hostelería, aunque más especializado.
La cadena de jamonerías BackPork, que cuenta con un establecimiento en la avenida Santos Patronos de Alzira, se traslada al céntrico local ubicado junto a los Casalicios de los Santos Patronos y en estos momentos ultima los trabajos para tenerlo todo a punto para el próximo miércoles. El establecimiento pierde el nombre, pero conservará el singular mural que decora una pared interior que evoca algunas obras de pintor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
- La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones
- La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia