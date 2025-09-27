La CHJ replica que las motas del Magro no perjudican a Alzira

La Confederación Hidrográfica del Júcar recalca que la construcción de motas en l’Alcúdia o Guadassuar para blindar a estos municipios de posibles desbordamientos del Magro «no aumenta el riesgo de inundación en Alzira». Con estas palabras, el organismo de cuenca replica al concejal de Agricultura y portavoz de UCIN en el ayuntamiento, Enrique Montalvá, que ha alertado recientemente de que estos diques «condenan a la ciudad a una inundación segura». Como informó Levante.EMV, Montalvá lamentaba que estas infraestructuras «eliminarán las zonas de sacrificio y canalizarán toda el agua hacia Alzira», por lo que mostraba su profundo malestar ante una decisión que señala como «grave error técnico». Añadía: «La CHJ ha optado por blindar unos pueblos a costa de dejar desamparada a Alzira. Con esta solución, nuestro término municipal queda expuesto a desbordamientos y a la destrucción de campos, instalaciones y viviendas, una condena inaceptable».

El organismo de cuenca, ante estas declaraciones, reivindica que los trabajos de emergencia que se están acometiendo tras la trágica dana del pasado 29 de octubre se basan en «criterios y fundamentos técnicos que tienen como objetivo principal mejorar la protección de los entornos urbanos frente a futuras inundaciones». En este sentido, la CHJ especifica que las protecciones que se están acometiendo en l’Alcúdia o Guadassuar se encuentran en la margen derecha para «facilitar que el desbordamiento del Magro se produzca hacia la margen izquierda».En otras palabras, el agua no causaría inundaciones en la capital de la Ribera Alta.

Tras la trágica riada, la CHJ trabaja en el rediseño del cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones. Entre los trabajos, el organismo de cuenca ultima en l’Alcúdia la construcción de una mota de 860 metros de longitud en la margen derecha del río, que permitirá ensanchar el cauce y mejorar la capacidad hidráulica. También proyecta, entre las distintas obras, la construcción de diques en Guadassuar y Algemesí.

Protección en la ciudad

Montalvá lamenta que el plan de reconstrucción «no contempla ninguna obra de protección en Alzira». El ayuntamiento, como recogió este diario, ha reclamado en sus alegaciones al nuevo plan frente a inundaciones elaborado por la CHJ prolongar el malecón que protege el casco urbano de las crecidas del río desde el Pont de Ferro a Algemesí para enlazar con la mota de protección de la parte baja del río, que en la actualidad arranca en el Huerto Mulet.

El organismo de cuenca señala que los técnicos de la CHJ y del MITECO se encuentran estudiando estas alegaciones y analizando las propuestas o necesidades planteadas. La CHJ prevé que el proceso concluya el próximo mes, por lo que la medida se encuentra en fase de revisión. No obstante, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, Xavier Machí, calificó esta propuesta de «barbaridad» y alertó de que esa mota «ahogaría» al municipio de Algemesí.