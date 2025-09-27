Clamor en Sueca contra la masacre en Gaza

Vecinos y asociaciones de diferentes municipios de la Ribera han participado este viernes en la concentración para denunciar la masacre que está sufriendo el pueblo palestino celebrada en la Plaça de l’Ajuntament de Sueca, en lo que representa el primer acto impulsado por la Plataforma de Solidaritat amb Palestina de Sueca, un movimiento que agrupa a más de treinta entidades locales de diferentes ámbitos, que ha valorado como un éxito rotundo la respuesta ciudadana a esta movilización para denunciar lo que califican de “genocidio del pueblo palestino” y exigir un alto el fuego inmediato en Gaza.

Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que se denunciaba que el ejército israelí “ha provocado el colapso del sistema sanitario en Gaza, destruido hospitales, escuelas y universidades, y atacado incluso centros de distribución de ayuda humanitaria”. El texto, recibido con una fuerte ovación de los asistentes, subraya que “prácticamente toda la Franja ha quedado sin luz ni agua, y los palestinos son empujados a abandonar su tierra bajo las bombas”.

Las entidades convocantes han pedido a la comunidad internacional y especialmente a la Unión Europea que adopten sanciones económicas contra Israel y que se suspendan sus relaciones políticas, deportivas y culturales con este Estado hasta que cese la ofensiva militar. Asimismo, han reclamado al Gobierno español el embargo total de armas y al Ayuntamiento de Sueca que se implique en iniciativas de apoyo a Palestina.

El manifiesto concluía con un llamamiento a la ciudadanía a mantener la movilización: “Esta concentración no es el final de nada: hoy es el principio. Alcemos la voz y digamos: basta. Que se pare el genocidio. ¡Viva Palestina libre, del río al mar!”.