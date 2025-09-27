Las danzas a la patrona de Alzira resurgen tras la llegada de nuevos niños

La procesión de la Mare de Déu del Lluch de Alzira, que se celebra este domingo 28 de septiembre, finalmente contará con los tradicionales bailes de los Negrets y Pals y Planxes. Tras el SOS del Grup de Danses de Alzira, los menores han decidido sumarse a esta celebración que homenajea a la patrona de la ciudad y recuperar, así, estos bailes.

Como informó este diario, la agrupación lamentaba hace un par de semanas la escasez de niños de entre 6 y 12 años para integrarse en el baile de los Negrets y, por otra parte, la ausencia de niñas de entre 8 y 14 años para formar parte de la danza de Pals y Planxes que participan cada año en el encuentro de la Mare de Déu y la Processoneta del Matí, que dan el pistoletazo de salida a este día grande y sacan a la calle a centenares de alzireños y visitantes.

"Al final hemos conseguido a las doce niñas para Pals y Planxes y a los niños para el baile dels Negrets", se congratula la presidenta del Grup de Danses, Imma Climent, quien agradece la voluntad de los integrantes. Explica que la mayoría de menores son alumnos del colegio Alborxí de la ciudad. De hecho, la propia presidenta, que solicitó a la Coordinadora d'Associacions de Famílies d'Alumnes d'Alzira que animara a los niños y niñas a participar, reconocía hace unos días a este diario la necesidad de implicar a los colegios en esta celebración.

La presidenta explicaba, en este sentido, la dificultad para encontrar año tras año a una decena de niños y niñas que quieran participar en cada una de las danzas. La situación era tan delicada este año que, incluso, las madres se habían propuesto salir a la calle para no perder esta tradición. Por ello, el Grup de Danses recalcaba la importancia de implicar a los centros educativos para que los niños conozcan los bailes y se animen a participar. Una de las opciones, en sus palabras, podría ser realizar los ensayos en los propios colegios, ya que actualmente se ensaya en la calle Escoles Pies.

Processoneta del Matí

Alzira celebra este domingo el día grande de las fiestas a la Mare de Déu del Lluch. El encuentro entre la Mare de Déu y la Processoneta del Matí se realizará el domingo 28 de septiembre, a partir de las 11 h. El acto, que se iniciará desde la plaza de Santa María, Santa Llúcia y Sant Roc hasta la casa consistorial, estará encabezado por los gigantes Jaume I y Na Violant y la Tarasca.

La imagen será llevada a hombros por las mujeres y, durante el recorrido, se realizará la Ofrenda de la Seda. Además, también participarán los niños y jóvenes de las danzas de la Carxofa, los Negrets, los Arquets, los Teixidors, el Bolero y los Nanos. Por último, desde el balcón de la casa consistorial, la imagen será mostrada a la ciudad para que pueda ser observada por todos los alzireños.

La jornada concluirá con la tradicional mascletà en la Plaça del Regne, la tradicional comida en hermandad y la eucaristía, que dará paso a la Processó General para acompañar a la imagen en su regreso al Reial Santuari.