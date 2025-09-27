El «tasazo» de la basura supera los cien euros en una cuarta parte de los municipios de la Ribera

Un nuevo recibo se cobra ya en gran parte de los hogares de la Ribera: la tasa del servicio de recogida de la basura. «Pero yo ya pago todos los años por eso», pensará el contribuyente. Hasta el momento, se abonaba el coste del tratamiento de los residuos en la planta de valorización de Guadassuar. En cambio, el concepto que ahora se grava es el del coste de la recogida en cada municipio y su transporte hasta dicho complejo. En el caso de la comarca, la factura varía desde los 35,41 euros hasta los 113,68.

Importe de la tasa por municipios. / Levante-EMV

Como ya ha informado Levante-EMV en el pasado, este nuevo cobro surge de las exigencias de la Unión Europea, que impone la obligación de aplicar una tasa «diferenciada, específica y realista» que cubra íntegramente el coste de la prestación del servicio. Buena parte de los ayuntamientos incluían la recogida de residuos entre sus gastos y, por ende, los impuestos comunes lo cubrían. Pero la mentalidad al respecto ha cambiado y se busca concienciar a la población sobre el elevado volumen de basura que se genera y el precio de su tratamiento.

Así las cosas, los consistorios aprobaron el pasado año, a regañadientes y conscientes del malestar que generaría entre sus vecinos, una nueva tasa que gravara el coste de la recogida y transporte de la basura. Tal fue el impacto que hubo quien lo bautizó como «tasazo». Carcaixent fue de las pocas excepciones, puesto que la oposición tumbó la aprobación de la ordenanza que regulaba el cobro, pese a la amenaza de sanciones por parte de Europa. Llegados a este momento, la nueva factura llega ya a los hogares. A muchos, casi de imprevisto, pues no todos los municipios han realizado campañas informativas al respecto.

Una vecina de Catadau utiliza uno de los contenedores con tarjeta. / PERALES IBORRA

Primera prueba

En cada pueblo, el volumen del recibo varía. Los hay que ni siquiera alcanzan los cincuenta euros. Es el caso de: Guadassuar (34,77 euros), Montroi (43,55), la Pobla Llarga (35,41), Sueca (45), Real (48) o Castelló (39,67). En otros, se superan los cien: Alfarb (100,16 euros), Antella (100,57), Benimuslem (111,15), Catadau (112,21), Cotes (106, 49), l’Énova (113,68), Manuel (102,9), Rafelguaraf (112,11), Senyera (108,75), Tous (106,37) o la Barraca (112,02). El promedio comarcal se sitúa en torno a los 71 euros, según los datos recopilados por este periódico.

En ciertas localidades, el coste es más reducido porque no se han actualizado los contratos del servicio de recogida y se presume que el recibo será más elevado en 2026. También varía según el tipo de sistema que se utilice, ya que en la comarca conviven diversos modelos (puerta a puerta, contenedores fijos, de quita y pon o soterrados). Con todo, este primer año, como explicaban muchos de los ayuntamientos, sirve de prueba para aplicar la nueva tasa. En estos momentos, trabajan en actualizarla y, posiblemente, la cuantía a abonar será diferente el próximo año.

El objetivo final, sin embargo, es el de reducir el volumen de residuos que se genera y, en consecuencia, la factura sería menor. También se intenta buscar sistemas más justos que casen con la filosofía de que «pague más quien más basura produzca».