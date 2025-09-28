El miedo de vivir junto al Magro: "Siempre estamos pendientes del cielo y del río"

La marca del barro todavía sigue presente en el barrio del Raval de Algemesí, el más golpeado por la tragedia debido a su cercanía al río Magro, once meses después de aquella catastrófica jornada. La huella del lodo se puede observar en las paredes de muchas de las viviendas de la zona, donde llegó a superar los dos metros de altura, pero aún es más patente en los rostros de los vecinos y vecinas que vivieron en primera persona las inundaciones. El proceso de recuperación psicológica es mucho más lento que el de reconstrucción del municipio. En muchos casos, los damnificados tardarán mucho más tiempo en recuperar las vidas que dejaron atrás aquel día, ya que el agua no sólo se llevó sus enseres y recuerdos más queridos, sino que también les arrancó una parte de su ser.

Once meses después ya no hay voluntarios ni quedan muchos hombros en los que poder llorar, por lo que los daños psicológicos se han agravado. "Ahora nos está saliendo todo porque nos sentimos solos. Casi un año después nuestra vida sigue centrada en arreglar las viviendas", explica Emilia Zaba, una de las afectadas, que rompe a llorar al recordar todo lo vivido durante la dana.

El miedo entre los vecinos se multiplica todavía más entre aquellos que viven más cerca del Magro, sobre todo cuando se anuncia un episodio de gota fría. "Tengo mucho miedo cuando llueve", lamenta la propia Zaba, que llega a afirmar que, si tuviera la oportunidad, se marcharía de esa vivienda. "Yo me iría de mi casa, pero no la puedo vender. Estoy pendiente de la calle por si sube el agua", señala la afectada, que reconoce que "está siendo muy duro". El temor es tan grande que esta vecina ha decidido no buscar información sobre lluvias o inundaciones: "Si en la televisión sale alguna noticia relacionada con la lluvia o alguna inundación, apago la tele porque pienso en todo lo que viví. Ese día pensábamos que íbamos a morir porque el agua nos llegaba al cuello. Llamábamos y no nos contestaban, creíamos que la gente se había ahogado", recuerda.

El temor tras todo lo vivido ha comportado que algunos de los afectados hayan tenido que buscar ayuda psicológica para hacer frente a esta catástrofe. Es el caso de Nieves Zálvez, que vio como el desbordamiento del río Magro provocaba que el agua alcanzara 2,35 metros de altura en su vivienda. "Fue horrible porque conseguimos escapar cuando el agua ya nos alcanzaba el cuello", indica. Zálvez y su hermano, al ver como los coches eran arrastrados por las calles, decidieron colocar una madera en la puerta de la vivienda, pero, en sus palabras, "llegó una ola, abrió la vivienda y lo tiró todo". Ambos consiguieron desplazarse hasta la planta de arriba y pasaron toda la noche en el balcón. "Escuchamos como el agua rompía una de las paredes. Cuando bajamos al día siguiente, había un metro de barro y no quedaba ni un mueble. El agua se lo había llevado todo. Y lo peor es que me quedé sin los recuerdos de mi marido, que falleció hace cuatro años", añade. El lodo no sólo arrasó con sus enseres, sino que también se llevó su seguridad y tranquilidad: "Estoy en manos de un psiquiatra porque mi vida ha cambiado. Moralmente y psicológicamente es duro, no puedo dormir y siempre estoy pendiente del cielo". Insiste en que no será fácil recuperar la normalidad. "Esto no se va a olvidar porque ha sido un drama", recalca.

La afectada Emilia Zaba frente a la pared en la que todavía se puede observar la marca del barro. / Agustí Perales Iborra

Pastora Viguin tampoco olvidará aquel día. Junto a su hija recorre una de las calles más cercanas al río, donde se encuentra su vivienda, que intentan recuperar poco a poco. "Todo sucedió en menos de cinco munutos. Estaba preparando la cena y mi hijo me dijo que nos fuéramos porque venía el agua", afirma. La familia, como todos los vecinos, consiguieron desplazarse por las terrazas y congregarse en la parte de arriba de una iglesia cercana. "Pasamos allí toda la noche. Llamábamos para que vinieran, pero no nos cogían el teléfono", relata con el miedo en el cuerpo. Ambas son conscientes de que "el miedo no se va a ir nunca". "Tenemos mucho miedo cuando anuncia una gota fría. Ya no me gusta que llueva porque pienso lo peor y miro el río", insiste.

Emilia, Nieves y Pastora intentan acostumbrarse a esta nueva vida. Saben que no es fácil tras todo lo vivido, pero también son conscientes de que deben aprender a convivir con el Magro a escasos metros de sus viviendas.