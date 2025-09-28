La Ribera se blinda ante la alerta roja por lluvias: suspensión de clases o la retirada de coches junto al río

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado el aviso rojo en la Ribera ante el fuerte episodio de lluvias que se prevé durante la jornada de mañana lunes. La AEMET señala que se pueden acumular lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado. Los ayuntamientos de la comarca han decidido extremar las medidas para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar que se repitan episodios similares al del pasado 29 de octubre.

Los consistorios han convocado durante la mañana de hoy el CECOPAL para establecer las actuaciones. Entre las medidas, los ayuntamientos han decidido cerrar las instalaciones municipales y deportivas, los parques jardines de la ciudad.

Los municipios, junto con los centros escolares, también han decidido suspender las clases. Por el momento, ya lo han comunicado Alzira, Antella, Benimodo, Almussafes, Carlet, Guadassuar, Carcaixent, Montroi, Montserrat, la Pobla Llarga, Massalavés, l'Alcúdia, Alginet, Cullera, Sueca, Llombai, Catadau, Alberic, Favara, Benifaió, Turís, Sollana, Fotaleny, Polinypa y Albalat de la Ribera. No se descarta que durante la tarde se sumen la resta de localidades. Las medidas también se aplicarán a las escuelas infantiles y a los centros ocupacionales o de día.

Algemesí, por su parte, ha pedido a los vecinos que coloquen maderas en las puertas de sus viviendas para evitar que las fuertes lluvias puedan provocar pequeñas inundaciones o embalsamientos en algunas viviendas. Cabe recordar que la trágica dana del pasado 29 de octubre provocó graves daños en el alcantarillado, por lo que la red de saneamiento no se encuentra completamente operativa.

Algunos ayuntamientos han habilitado espacios para estacionar en las zonas más elevadas de la localidad. Los vecinos y vecinas de Alzira podrán dejar sus vehículos en el malecón. Almussafes, por su parte, pone a disposición de la ciudadanía la pista polivalente, ya que se trata de uno de los espacios situados en la parte más alta de la ciudad.

El Ayuntamiento de Riola también ha solicitado a la ciudadanía que evita transitar cerca del río y que retire los vehículos situados desde la plaza de la iglesia hasta el paseo por si se produjera una crecida del cauce.

En Riola, Benicull, Llaurí y Albalat de la Ribera, los ayuntamientos han informado del cierre preventivo de parques, centros cívicos y dependencias municipales.

El Perelló y El Mareny de Barraquetes han sumado también la prohibición temporal de actividades en la playa y zonas marítimas, ante el riesgo de fenómenos costeros adversos.

Acogida de animales

Las protectoras de animales, como Ribercan o Conexión Felina, han lanzado un SOS a los voluntarios para que acojan a los animales que se encuentran en los refugios al aire libre. Durante el día de hoy, piden a las personas interesadas que se acerquen al lugar para acoger durante estos días a los perros y gatos con el fin de que puedan pasar este episodio de lluvias en un lugar resguardado.