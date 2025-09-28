La Ribera cierra túneles y pasos y habilita aparcamientos seguros para retirar vehículos de zonas inundables

El aviso rojo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta a los ayuntamientos y vecinos que se preparan para hacer frente a este episodio de lluvias.

La mayoría de consistorios de la Ribera han activado durante la jornada de hoy su CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para establecer las medidas que van a llevar a cabo durante la jornada de mañana. Entre ellas, destaca la suspensión de clases, el cierre de parques y jardines o evitar desplazamientos.

Algunos ayuntamientos también han pedido a la ciudadanía que retire sus vehículos de las zonas inundables o en las que se puedan provocar embalsamientos y los desplacen a zonas más seguras durante el día de hoy.

Los vecinos y vecinas de Alzira están acostumbrados a situar sus vehículos en las zonas más elevadas durante episodios de fuertes lluvias. El consistorio ha decidido suspender la zona azul durante el 29 de septiembre y ha habilitado la zona del Malecón.

Cerca de 12.000 turismos fueron dañados durante la trágica dana del pasado 29 de octubre en Algemesí. Además, mucos garajes siguen inoperativos por los daños ocasionados por el desbordamiento del río Magro. Por ello, el consistorio ha recordado que está prohibido estacionar en parques, jardines y encima de pasos de peatones, por lo que ha habilitado el aparcamiento de los Maristas, el antiguo sequer (en C/Albotaina), la zona Crist de l'Agonia, las calles de la antigua Copal (zona McDonald’s), el aparcamiento de la Ronda del Calvario (frente a Fons Salutis), la plaza del Pla (de forma ordenada) y la Copal.

Almussafes, por su parte, pone a disposición de la ciudadanía la pista polivalente, ya que se trata de uno de los espacios situados en la zona más elevada del municipio, mientras que el Ayuntamiento de Riola ha prohibido a la ciudadanía que retire los turismos situados desde la plaza de la iglesia hasta el paseo por si se produjera una crecida del río.

Cierre de túneles y caminos

Algunos municipios también han cerrado pasos y túneles cercanos a ríos y barrancos por si se produjera una crecida repentina de agua. L'Alcúdia ha cerrado el tráfico, desde las 22 h, del túnel que da acceso a las instalaciones deportivas y la Cooperativa Agrícola.

Corbera, por su parte, prohíbe el paso por el túnel que da acceso al camino de la Mota.