La alerta roja deja al polígono de Algemesí con sólo un 10 % de actividad

Los empresarios de Algemesí, como la mayoría de residentes de la localidad, todavía tienen en el recuerdo la trágica dana vivida el pasado 29 de octubre. Por ello, la alerta roja comporta que los vecinos del municipio, epicentro de la catástrofe en la Ribera hace once meses, extremen las precauciones cada vez que se produce un aviso de estas características.

La mayoría de empresas situadas en el polígono de Cotes, uno de los más golpeados hace once meses, han decidido paralizar su actividad durante la jornada de hoy para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores. "No hay actividad, las empresas han sido las que han decidido si abrían o cerraban, pero no hay movimiento por aquí", explica el presidente de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) Cotes de Algemesí, Miguel Ángel Calpe. El presidente calcula que sólo un 10 % de las empresas han decidido abrir durante la jornada de hoy.

Los comercios de la localidad también han decidido bajar sus persianas este lunes, como ha informado este diario, con el recuerdo de la dana todavía muy presente. Muchos establecimientos todavía están acometiendo obras, por lo que han tomado esta decisión para evitar daños.

"Los avisos nos asustan"

Calpe reconoce que la situación es muy delicada en la localidad tras el desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre. "Ahora está lloviendo muy poco, pero estos avisos nos dan mucho miedo, ya que todo es muy reciente", señala. Explica que sólo hay que dar un vistazo a las calles para conocer el estado de miedo y alarmismo de los vecinos. "Los coches están encima de las aceras y en las zonas más elevadas. Está el susto y tardará unos años en irse", concluye.