La alerta roja paraliza la siega del arroz en la Ribera y amenaza con arruinar hasta un 30% de la cosecha

La Ribera Baixa vuelve a mirar al cielo con preocupación. La alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias intensas y persistentes ha obligado a detener en seco la siega del arroz en la comarca, en plena recta final de la campaña. Municipios como Sueca y Cullera, principales epicentros de la producción arrocera valenciana, se encuentran en una situación crítica: los campos anegados impiden la entrada de la maquinaria agrícola y paralizan la recolección en un momento decisivo.

Según fuentes de la cooperativa arrocera de Sueca, todavía queda pendiente entre un 25% y un 30% de la cosecha por recoger. La incertidumbre es máxima, ya que la humedad y el exceso de agua pueden provocar el encamado del arroz —cuando la planta se tumba—, dificultando la siega y reduciendo la calidad del grano. A esta circunstancia se suma el riesgo de aparición de hongos, como la temida piricularia, que puede afectar a los lotes que aún permanecen en el campo.

Los agricultores, con las segadoras inmovilizadas a la espera de que amaine el temporal, se muestran preparados para reanudar los trabajos en cuanto las condiciones lo permitan. “Tenemos todo listo, tanto la maquinaria como el personal, para entrar de inmediato en los arrozales en cuanto se pueda pisar la tierra sin riesgo. Pero ahora mismo es imposible”, explicaba ayer un productor de Sueca.

La campaña, que ya de por sí no estaba alcanzando las expectativas iniciales en cuanto a rendimientos, podría cerrarse con un balance aún más negativo. A las inclemencias meteorológicas se añaden unos precios de mercado muy por debajo de lo esperado. “La situación es muy complicada: recogemos menos de lo previsto y, encima, vamos a vender a precios bajos. Con estas lluvias, el riesgo de pérdidas se multiplica”, señalan desde el sector.

El arroz valenciano, reconocido con denominación de origen, atraviesa así un momento de gran vulnerabilidad. Las lluvias torrenciales de este final de septiembre han puesto contra las cuerdas a una de las cosechas más emblemáticas de la Comunitat Valenciana, que sostiene tanto la economía local como el paisaje tradicional de marjal.

La preocupación en la Ribera Baixa es evidente. Agricultores, cooperativas y entidades agrarias esperan que la situación meteorológica mejore en los próximos días para poder salvar, al menos, la parte de la cosecha que permanece todavía en los campos. “Cada jornada que pasa con los arrozales inundados son pérdidas que se suman”, advierten.

En este escenario, los productores reclaman no solo un seguimiento técnico para evaluar los daños, sino también medidas de apoyo que permitan afrontar las consecuencias de un temporal que llega en el peor momento posible. Mientras tanto, el cielo continúa marcando el destino del arroz en Sueca y Cullera.