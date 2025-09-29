Alzira reclama ampliar el Xúquer a partir de Algemesí para favorecer el desagüe del Magro y evitar daños

El concejal de Agricultura y portavoz de UCIN en el Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá, recela de las explicaciones ofrecidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que niega que las motas que se han proyectado en el Magro para proteger a los municipios más afectados por la última riada vayan a perjudicar a Alzira, y ha reclamado una ampliación del cauce del Xúquer desde Algemesí hasta Riola que permita dar salida hacia el mar a cualquier crecida extraordinaria del Magro al objeto de despejar cualquier duda.

Montalvá mantiene que la construcción de motas en Carlet, l’Alcúdia, Guadassuar o Algemesí altera el curso actual de las aguas del Magro en caso de avenida y “canalizará” las mismas río abajo, por lo que teme que, como sucedió el 29 de octubre con la dana, esos caudales no sólo desborden y generen daños en tanto en el polígono industrial de la Carretera de Albalat como en la partida rural del Forn de Carrascosa y su entorno, ambas en el término municipal de Alzira, sino que incluso impidan desaguar al Xúquer y provoquen la inundación del casco urbano.

“Si construyen esas motas canalizan el agua hacia aquí, no critico que se hagan, pero si nos podemos salvar todos mejor”, incide el también teniente de alcalde, mientras denuncia que el Xúquer es actualmente demasiado estrecho en el tramo de Algemesí, donde se encuentra la estación de aforo de Huerto Mulet -un tramo que llega a califiar de acequia-, y señala que “ahora que hay dinero y se están haciendo inversiones es el momento de ampliar el cauce del río para igualar la anchura que hay en Riola en todo ese tramo”. El edil considera que es la única forma de garantizar el desagüe en caso de episodios de intensas precipitaciones sin provocar que un reflujo del caudal del Xúquer que provoque inundaciones en el casco urbano de Alzira o incluso el término municipal de Carcaixent.

Montalvá anuncia la intención de promover una reunión con representantes del sector agrícola y empresarios de Alzira, a la que convocará también a la CHJ, al objeto de que conozca la preocupación existente y pedir esa ampliación para mejorar el desagüe hacia el mar.

El concejal de Agricultura y Servicios para la Ciudad en el Ayuntamiento de Alzira manifestó la semana pasada que la construcción de las motas proyectadas en el Magro “condenan a Alzira a una inundación segura” ya que, a su juicio, elimina zonas de sacrificio o desagüe del río y canaliza esos caudales aguas abajo. Recuerda que la riada del 29 de octubre ya provocó un desbordamiento que causó daños en campos, diseminados y el polígono de la Carretera de Albalat.

La Confederación Hidrográfica del Júcar salió al paso de esas afirmaciones para negar que estas obras aumenten el riesgo de inundación en Alzira, defendió que los trabajos de emergencia que se están ejecutando se basan en criterios técnicos que tienen como objetivo principal mejorar la protección de los entornos urbanos frente a inundaciones y que, con este fin, todas las motas del Magro se localizan en la margen derecha, mientras facilitan que los desbordamientos se puedan producir por la izquierda.