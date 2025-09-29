Arrecia el temporal en Alzira con casi cincuenta litros en media hora

El temporal de lluvias ha descargado con fuerza en Alzira, con aproximadamente cincuenta litros por metro cuadrado en apenas media hora. Una cantidad de agua tan grande en tan poco tiempo que algunos colectores no la han podido desaguar y se han producido encharcamientos y pequeñas inundaciones en los barrios más bajos de la ciudad.

Alrededor de las 16:00 horas, la lluvia, que ha sido persistente aunque moderada durante la mayor parte del día, ha adquirido una gran intensidad. De hecho, según los datos de la estación meteorológica de Avamet, en algunas zonas del casco urbano se han rondado los cincuenta litros por metro cuadrado en poco más de media hora.

El agua alcanza el nivel de la acera en la zona de l'Alquenència. / Levante-EMV

Debido a la fuerza de la precipitación, en los barrios más bajos de la ciudad ya se han producido los primeros encharcamientos. El agua se acumula en calles de les Basses, Venècia o l'Alquenència en aquellos puntos donde los imbornales apenas podían absorber la torrencialidad de la lluvia.