"Contra el Barça tuvimos la personalidad y rebeldía que pido a los jugadores"

Derrota agridulce del Family Cash Alzira FS porque “nunca gusta perder, pero por momentos tuteamos al Barça. Tuvimos personalidad y rebeldía como les pido a los jugadores”, indicó Braulio Correal al término del partido. El colíder de la clasificación se llevó el triunfo del Palau con un 4-6 en el que no siempre estuvo por delante en el marcador.

En la primera jugada del partido, Pablo Ibarra robó el balón a Dídac y cedió a Yunii que logró el 1-0. Sin embargo, con un regate y un pase de Joao Víctor a Adolfo, este puso la igualada un minuto después. El encuentro seguía siendo una bendita locura para el espectador y Cola volvió a adelantar a los ribereños. "Hicimos una primera parte bastante completa. Nos preocupaba la parte física en la segunda, que nos penalizó", prosiguió Correal. En el primer minuto del segundo acto fue Pito el que empató y remontó. De nuevo Rubi volvió a marcar en el 23 y Sergio González logró el 3-4 en el 28. "Tuvimos ocasiones para empatar, pero si te despistas, te machacan". Con un saque de banda que desvió Martel llegó el 4-4 en el minuto 28 pero con otro gol en propia meta, en este caso de Rubi en la alzireña los catalanes volvieron a tomar ventaja que corroboró Pito a siete para el final. "Es positivo que lográramos marcar cuatro goles, pero encajar seis es excesivo. Eso sí, hubo goles de ventaja cualitativa que ellos tienen sobre nosotros".

Pese a no puntuar en cuatro jornadas, Ribera Navarra e Industrias Santa Coloma solo han sumado dos puntos y Movistar Inter y Peñíscola tres. El próximo rival del Family es el actual bicampeón de liga y líder, el Jimbee Cartagena de Gon Castejón, que recibirá a los ribereños el sábado a las 20 h. en el Palacio de los Deportes de Cartagena. La peña Alzira FS ha organizado desplazamiento con coste de 35 € para los peñistas y 40 para los no peñistas que se puede reservar hasta el jueves. En caso de desplazarse particularmente, pueden comprar la entrada en la web del Jimbee por 10 €.