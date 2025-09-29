Los comercios de Algemesí cierran ante la alerta roja: "La dana está muy presente"

La borrasca extratropical que afecta durante la jornada de hoy a la Comunitat Valenciana, y que ha activado el nivel rojo por fuertes lluvias, ha puesto en alerto a los ayuntamientos y vecinos de la comarca.

La mayoría de comercios de Algemesí ha decidido cerrar hoy sus puertas con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y salvaguardar la seguridad de sus vecinos con el recuerdo todavía muy presente de las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. La Agrupación de Comercios y Servicios de Algemesí lo ha confirmado a este diario. "Muchos comercios han decidido cerrar hoy, aunque todavía no llueve", señalan desde la entidad.

Varios propietarios de negocios de la localidad, como ya informó este diario, decidieron cerrar durante aquella trágica jornada. Los comerciantes de Algemesí difundieron esta medida a través de sus redes sociales tras conocer la situación meteorológica en la provincia de Valencia. Los comerciantes recordaban que los colegios ya habían decidido suspender la actividad lectiva, por lo que ellos también se sumaron a la medida. Hoy han vuelto a sumarse a esta medida con la trágica dana todavía muy presente. "La situación está muy presente y hay muchos comercios que aún están en obras, por lo que no quieren arriesgarse", insisten desde ACSA.

Reunión con los empresarios

Por su parte, el alcalde de Almussafes, Toni González, se puso en contacto durante la tarde de ayer con los empresarios para instarlos a que cerraran durante el día de hoy las zonas industriales. "Me he puesto en contacto personalmente con las gerencias de las principales empresas de nuestras zonas industriales para instarlos a que, en la medida de la posible, cierren los centros de producción para evitar desplazamientos", señalaba en sus redes sociales.