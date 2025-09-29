La cooperativa Unipro se reafirma como motor económico de El Perelló en su 75 aniversario

La Cooperativa Unión Protectora de El Perelló (Unipro) ha conmemorado este fin de semana su 75 aniversario con una gala institucional que reunió a socios, familias, trabajadores y vecinos en el Centre Cultural Dr. José Antonio Gómez Marco. El acto, que estuvo marcado por la emoción y el reconocimiento, rindió homenaje, entre otros, a los dieciséis presidentes que han encabezado la cooperativa a lo largo de su historia, todos ellos distinguidos de manos del actual presidente, David Pons.

Un momento de la gala con autoridades, homenajados y directivos de Unipro. / Levante-EMV

Fundada en 1950 por un grupo de agricultores locales, los orígenes de la cooperativa se encuentran en la voluntad de unir esfuerzos para poder adquirir guano de manera conjunta, garantizando así mejores condiciones económicas y un aprovisionamiento estable para la actividad agrícola. Años más tarde decidieron agrupar la producción por comercializar mejor el producto. Hoy, 75 años después, cuenta con cerca de 50 socios-productores, una plantilla de 35 empleados y 180 miembros del personal de campo, y se mantiene como una entidad de referencia en la comarca. La forma de cultivar de los agricultores de El Perelló es considerada por muchos como un trabajo artesano, fruto del esfuerzo, el cuidado y la dedicación que caracteriza a generaciones de productores. Entre sus productos, el tomate valenciano, conocido como tomate de El Perelló, se ha convertido en el producto estrella de la cooperativa, reconocido a nivel mundial por su sabor, calidad y frescura.

Agricultores, socios y vecinos de El Perelló llenaron el centro cultural. / Levante-EMV

La celebración contó con la asistencia de destacadas autoridades: el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Maria Àngels Ramón-Llin; el alcalde de El Perelló, José Codoñer; y el alcalde de Sueca, Julián Sáez, quienes subrayaron la importancia histórica y social de la cooperativa.

La Unión Protectora de El Perelló se ha consolidado como motor económico de la localidad y de buena parte de su población, generando empleo directo e indirecto y contribuyendo de manera decisiva al desarrollo económico y social de La Ribera.

La dirección actual de la cooperativa recae en Pablo Simeón, quien lleva más de dos años al frente de la gestión. Su labor se ha distinguido por la cercanía con los socios y la modernización de procesos, contribuyendo a reforzar la competitividad y la proyección de la cooperativa en el sector.

Con esta gala del 75 aniversario, la Unión Protectora de El Perelló reafirma su compromiso con los agricultores, las familias y el territorio, mirando al futuro con la misma vocación de servicio y cooperación con la que nació en 1950. La cooperativa está en pleno crecimiento y se ha consolidado como uno de los principales exportadores de verdura oriental de toda España hacia países del centro de Europa.