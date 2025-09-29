Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cooperativa Unipro se reafirma como motor económico de El Perelló en su 75 aniversario

La gala conmemorativa rinde homenaje a los dieciséis presidentes que ha tenido la entidad

El conseller y la directora general de Producción Agraria, con representantes de la cooperativa.

El conseller y la directora general de Producción Agraria, con representantes de la cooperativa. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

El Perelló

La Cooperativa Unión Protectora de El Perelló (Unipro) ha conmemorado este fin de semana su 75 aniversario con una gala institucional que reunió a socios, familias, trabajadores y vecinos en el Centre Cultural Dr. José Antonio Gómez Marco. El acto, que estuvo marcado por la emoción y el reconocimiento, rindió homenaje, entre otros, a los dieciséis presidentes que han encabezado la cooperativa a lo largo de su historia, todos ellos distinguidos de manos del actual presidente, David Pons.

Un momento de la gala con autoridades, homenajados y directivos de Unipro.

Un momento de la gala con autoridades, homenajados y directivos de Unipro. / Levante-EMV

Fundada en 1950 por un grupo de agricultores locales, los orígenes de la cooperativa se encuentran en la voluntad de unir esfuerzos para poder adquirir guano de manera conjunta, garantizando así mejores condiciones económicas y un aprovisionamiento estable para la actividad agrícola. Años más tarde decidieron agrupar la producción por comercializar mejor el producto. Hoy, 75 años después, cuenta con cerca de 50 socios-productores, una plantilla de 35 empleados y 180 miembros del personal de campo, y se mantiene como una entidad de referencia en la comarca. La forma de cultivar de los agricultores de El Perelló es considerada por muchos como un trabajo artesano, fruto del esfuerzo, el cuidado y la dedicación que caracteriza a generaciones de productores. Entre sus productos, el tomate valenciano, conocido como tomate de El Perelló, se ha convertido en el producto estrella de la cooperativa, reconocido a nivel mundial por su sabor, calidad y frescura.

Agricultores, socios y vecinos de El Perelló llenaron el centro cultural.

Agricultores, socios y vecinos de El Perelló llenaron el centro cultural. / Levante-EMV

La celebración contó con la asistencia de destacadas autoridades: el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Maria Àngels Ramón-Llin; el alcalde de El Perelló, José Codoñer; y el alcalde de Sueca, Julián Sáez, quienes subrayaron la importancia histórica y social de la cooperativa.

La Unión Protectora de El Perelló se ha consolidado como motor económico de la localidad y de buena parte de su población, generando empleo directo e indirecto y contribuyendo de manera decisiva al desarrollo económico y social de La Ribera.

La dirección actual de la cooperativa recae en Pablo Simeón, quien lleva más de dos años al frente de la gestión. Su labor se ha distinguido por la cercanía con los socios y la modernización de procesos, contribuyendo a reforzar la competitividad y la proyección de la cooperativa en el sector.

Noticias relacionadas y más

Con esta gala del 75 aniversario, la Unión Protectora de El Perelló reafirma su compromiso con los agricultores, las familias y el territorio, mirando al futuro con la misma vocación de servicio y cooperación con la que nació en 1950. La cooperativa está en pleno crecimiento y se ha consolidado como uno de los principales exportadores de verdura oriental de toda España hacia países del centro de Europa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
  2. Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
  3. La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones
  4. La subdelegación del Gobierno defiende que Turís es un 'municipio tranquilo y con menos delitos que en años anteriores
  5. El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre
  6. La Ribera se blinda ante la alerta roja por lluvias: suspensión de clases o la retirada de coches junto al río
  7. El miedo de vivir junto al Magro: 'Siempre estamos pendientes del cielo y del río
  8. PP y Ens Uneix afean que Compromís contradiga al alcalde de Alzira sobre la muerte de Jaume I

Vicent Estruch, alcalde de Guadassuar: "No estaremos tranquilos hasta que haya pasado la alerta roja"

Vicent Estruch, alcalde de Guadassuar: "No estaremos tranquilos hasta que haya pasado la alerta roja"

"El Raval no soportaría otra dana como la del 29 de octubre debido a su estado actual"

"El Raval no soportaría otra dana como la del 29 de octubre debido a su estado actual"

La cooperativa Unipro se reafirma como motor económico de El Perelló en su 75 aniversario

La cooperativa Unipro se reafirma como motor económico de El Perelló en su 75 aniversario

La alerta roja paraliza la siega del arroz en la Ribera y amenaza con arruinar hasta un 30% de la cosecha

La alerta roja paraliza la siega del arroz en la Ribera y amenaza con arruinar hasta un 30% de la cosecha

Temor en l'Alcúdia por la alerta roja: "Si cae una tromba, volveremos a tener el agua en la calle"

Temor en l'Alcúdia por la alerta roja: "Si cae una tromba, volveremos a tener el agua en la calle"

La alerta roja deja al polígono de Algemesí con sólo un 10 % de actividad

La alerta roja deja al polígono de Algemesí con sólo un 10 % de actividad

Cullera también suspende la recogida de basura este lunes ante la previsión de fuertes lluvias

Cullera también suspende la recogida de basura este lunes ante la previsión de fuertes lluvias

El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre

El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre
Tracking Pixel Contents