Estos son los municipios de la Ribera que suspenden las clases este martes
Los ayuntamientos piden máxima prudencia a la ciudadanía
La Ribera ha suspendido sus clases este lunes con motivo de la alerta roja decretada por las fuertes lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado que durante el día de mañana, martes 30 de octubre, se mantiene el aviso naranja. Muchos municipios convocan esta tarde sus CECOPAL para establecer las medidas que se llevarán a cabo durante el martes, entre las que se encuentra la suspensión o no de la jornada lectiva.
El Ayuntamiento de Cullera ha sido el primero en anunciar la suspensión de clases en todos los centros escolares e institutos durante este martes. El alcalde de la localidad, Jordi Mayor, ha señalado que "se va a suspender la actividad educativa en la localidad para que las familias se puedan organizar". "Hemos tenido una mañana muy tranquila, pero se espera que durante las próximas horas la lluvia sea con mayor intensidad", insiste.
En palabras del primer edil, la alerta se mantiene hasta las 12 h del mediodía de mañana, por lo que "por la tarde se podrían abrir algunas instalaciones".
El Ayuntamiento de Sueca también ha decretado la suspensión en los últimos minutos. Además, esta tarde se reunirán para establecer nuevas medidas si fuera necesario.
Llombai, Albalat de la Ribera y el Perelló se acaban de sumar a la suspensión de la jornada lectiva durante este martes. Albalat de la Ribera, por su parte, también ha decidido cerrar el polideportivo, el cementerio, la biblioteca, el centro de día, los parques y jardines para evitar desplazamientos innecesarios.
