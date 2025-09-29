Cullera también suspende la recogida de basura este lunes ante la previsión de fuertes lluvias

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de Cullera se ha reunido de nuevo a primera hora de la mañana para evaluar la situación ante la previsión de fuertes lluvias, que ha llevado a la declaración de alerta roja durante todo el día de hoy, y ha acordado la suspensión del servicio de recogida de basura, por lo que ha emplazado a la ciudadanía o no hacer uso de los contenedores.

De momento, la jornada transcurre sin ninguna incidencia relevante en la ciudad -el observatorio meteorológico de la playa de Sant Antonio presenta un acumulado de poco más de diez litros desde la medianoche-, si bien el ayuntamiento ha comunicado a través de las redes sociales que se prevé que en las próximas horas y, especialmente, de cara a la tarde, se registren precipitaciones más intensas.

El alcalde, Jordi Mayor, ya había adelantado a primera hora de la mañana que algunos modelos meteorológicos alertan de que en la zona sur de Cullera, es decir, el Marenyet, l’Estany y el Brosquil, se pueden registrar las precipitaciones más fuertes.

El Ayuntamiento de Cullera ya había decretado la suspensión de todas las clases en los centros escolares e institutos, así como el cierre del Centro Municipal de Deportes, el Pabellón Cubierto, las instalaciones deportivas al aire libre, parques, jardines y edificios municipales. Además, el consistorio ha hecho un llamamiento a la prudencia ciudadana y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y el uso de vehículos.