Cullera también suspende la recogida de basura este lunes ante la previsión de fuertes lluvias

El ayuntamiento alerta de que las lluvias más fuertes se esperan para las próximas horas

Un momento de la reunión del Cepocal celebrada a las nueve de la mañana.

Un momento de la reunión del Cepocal celebrada a las nueve de la mañana. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de Cullera se ha reunido de nuevo a primera hora de la mañana para evaluar la situación ante la previsión de fuertes lluvias, que ha llevado a la declaración de alerta roja durante todo el día de hoy, y ha acordado la suspensión del servicio de recogida de basura, por lo que ha emplazado a la ciudadanía o no hacer uso de los contenedores.

De momento, la jornada transcurre sin ninguna incidencia relevante en la ciudad -el observatorio meteorológico de la playa de Sant Antonio presenta un acumulado de poco más de diez litros desde la medianoche-, si bien el ayuntamiento ha comunicado a través de las redes sociales que se prevé que en las próximas horas y, especialmente, de cara a la tarde, se registren precipitaciones más intensas.

El alcalde, Jordi Mayor, ya había adelantado a primera hora de la mañana que algunos modelos meteorológicos alertan de que en la zona sur de Cullera, es decir, el Marenyet, l’Estany y el Brosquil, se pueden registrar las precipitaciones más fuertes.

El Ayuntamiento de Cullera ya había decretado la suspensión de todas las clases en los centros escolares e institutos, así como el cierre del Centro Municipal de Deportes, el Pabellón Cubierto, las instalaciones deportivas al aire libre, parques, jardines y edificios municipales. Además, el consistorio ha hecho un llamamiento a la prudencia ciudadana y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y el uso de vehículos.

