Cullera también suspende la recogida de basura este lunes ante la previsión de fuertes lluvias
El ayuntamiento alerta de que las lluvias más fuertes se esperan para las próximas horas
El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de Cullera se ha reunido de nuevo a primera hora de la mañana para evaluar la situación ante la previsión de fuertes lluvias, que ha llevado a la declaración de alerta roja durante todo el día de hoy, y ha acordado la suspensión del servicio de recogida de basura, por lo que ha emplazado a la ciudadanía o no hacer uso de los contenedores.
De momento, la jornada transcurre sin ninguna incidencia relevante en la ciudad -el observatorio meteorológico de la playa de Sant Antonio presenta un acumulado de poco más de diez litros desde la medianoche-, si bien el ayuntamiento ha comunicado a través de las redes sociales que se prevé que en las próximas horas y, especialmente, de cara a la tarde, se registren precipitaciones más intensas.
El alcalde, Jordi Mayor, ya había adelantado a primera hora de la mañana que algunos modelos meteorológicos alertan de que en la zona sur de Cullera, es decir, el Marenyet, l’Estany y el Brosquil, se pueden registrar las precipitaciones más fuertes.
El Ayuntamiento de Cullera ya había decretado la suspensión de todas las clases en los centros escolares e institutos, así como el cierre del Centro Municipal de Deportes, el Pabellón Cubierto, las instalaciones deportivas al aire libre, parques, jardines y edificios municipales. Además, el consistorio ha hecho un llamamiento a la prudencia ciudadana y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y el uso de vehículos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
- Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
- La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones
- La subdelegación del Gobierno defiende que Turís es un 'municipio tranquilo y con menos delitos que en años anteriores
- El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre
- La Ribera se blinda ante la alerta roja por lluvias: suspensión de clases o la retirada de coches junto al río
- El miedo de vivir junto al Magro: 'Siempre estamos pendientes del cielo y del río
- PP y Ens Uneix afean que Compromís contradiga al alcalde de Alzira sobre la muerte de Jaume I