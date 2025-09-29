Las fuertes lluvias dejan calles inundadas en Algemesí

Las fuertes lluvias han descargado con fuerza en Algemesí en cuestión de minutos. La localidad ha registrado hasta 76 litros por metro cuadrado durante esta tarde. Con el fin de evitar problemas entre la ciudadanía, las brigadas municipales y los agentes de la Policía Local han recorrido la localidad durante la última hora para evitar los habituales embalsamientos que se producen en las zonas más sensibles del municipio, especialmente tras la trágica dana del pasado 29 de octubre, ya que la red de alcantarillado no se encuentra todavía totalmente operativa.

Las lluvias han producido pequeñas inundaciones en algunas calles de la localidad, especialmente en la zona del Pla y en la calle Muntanya. El estado del agua ha sorprendido a los vecinos, ya que contenía un color marrón, que, a muchos les ha recordado la imagen que se produjo hace once meses tras el desbordamiento del río Magro. Sin embargo, el color se debe a la arena que se concentraba en la plaza de toros de la localidad con motivo de la Semana Taurina, que concluyó ayer.

Algunos vecinos han manifestado su malestar, ya que han denunciado que la plaza podría haberse desmontado durante las últimas horas en previsión a la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología. Los residentes temen que la arena pueda provocar todavía mayores daños en la red de alcantarillado y, por lo tanto, se demore más la reparación.