Jordi Mayor, alcalde de Cullera: "Estamos especialmente atentos a la zona sur del Xúquer"

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado la “importancia de la prevención por encima de todo” ante el fuerte temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana. Desde primera hora de la mañana, el consistorio ha sido uno de los primeros en convocar al Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para analizar la situación y coordinar una respuesta eficaz frente a posibles emergencias.

El paseo marítimo de Cullera, vacío, en una jornada marcada por la lluvia. / Joan Gimeno

En el encuentro, en el que han participado las fuerzas de seguridad del Estado junto con los distintos departamentos municipales, se ha decidido reforzar los mecanismos de vigilancia y atención ante la previsión de que las horas más críticas del temporal se produzcan a primera hora de la tarde.

Mayor ha subrayado que el principal foco de atención se sitúa en la zona sur del río Xúquer, “donde se espera una mayor concentración de precipitaciones y donde debemos estar especialmente preparados”. En este sentido, el dispositivo de emergencias mantiene bajo especial seguimiento las áreas del Marenyet y del Brosquil, tradicionalmente más vulnerables a los efectos de las lluvias intensas.

“El ayuntamiento está en contacto permanente con todos los servicios de seguridad y emergencias para garantizar la seguridad de la ciudadanía y dar una respuesta rápida si fuese necesario”, ha recalcado el alcalde, quien ha insistido en que la anticipación es “clave para evitar situaciones de riesgo”.

Con todos los efectivos en alerta, Cullera afronta la llegada del temporal con un plan de contingencia reforzado, poniendo la prevención como prioridad.