José Javier Sanchis, alcalde de Algemesí: "Es comprensible la preocupación y el nerviosismo, pero no todos las lluvias son como el 29-0"

Han pasado once meses de la trágica dana que provocó graves inundaciones en Algemesí tras el desbordamiento del río Magro. Los vecinos y vecinas de la localidad intentan recuperar poco a poco la normalidad, pero los avisos naranja o rojo decretados por la Agencia Estatal de Meteorología les ponen inmediatamente en alerta. El miedo a vivir un episodio similar al del 29 de octubre es más que evidente entre la ciudadanía. "Llueve con conocimiento, como solemos decir aquí, pero se espera que las precipitaciones sean más intensas durante las próximas horas en el municipio", alerta el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis. No obstante, pide calma a la ciudadanía. "Hay gente que tiene miedo o que, cuando anuncian agua, entra en un estado de psicosis. Es comprensible la preocupación y el nerviosismo", insiste el primer edil. No obstante, pide "calma" a la ciudadanía, ya que "todas las lluvias no tienen que ser como el 29 de octubre".

Durante los últimas días, las brigadas municipales han trabajado en los puntosmás sensibles de la localidad para evitar embalsamientos o pequeñas inundaciones. El consistorio estableció ayer algunos puntos de aparcamiento en el municipio para que los vecinos pudieran mover los vehículos situados en sus garajes a zonas más elevadas. "No estábamos alertando a la población sobre la llegada de inundaciones, sino porque hay garajes que todavía se están reparando", recuerda Sanchis.

El ayuntamiento, por el momento, no pretende establecer más medidas extraordinarias, ya que, en palabras de Sanchis, "hay que acostumbrarse a estas situaciones de lluvias fuertes, en las que se toman medidas como la suspensión de clases". Además, el primer edil recuerda que, hace unos meses, el ayuntamiento repartió sacos de arena a los vecinos para que pudieran proteger las plantas bajas. "No podemos activar siempre este tipo de dispositivos porque genera un elevado coste humano y económico", afirma.

El alcalde, no obstante, señala que los distintos agentes implicados se mantienen en contacto permanente por si fuese necesario llevar a cabo alguna medida más. "Durante todo el día y por la noche estamos visitando los puntos más conflictivos por si fuera necesario actuar. El aviso se rebaja mañana, por lo que la situación probablemente mejorará", concluye.