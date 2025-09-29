Laura Sáez, alcaldesa de Carlet: "Hemos aprendido de la dana, ya que muchas empresas no han abierto y hay menos circulación"

Las lluvias han sido poco abundantes en la Ribera durante la mañana de hoy, pero los municipios siguen con los ojos puestos en el cielo por si la situación empeorara durante las próximas horas.

El Ayuntamiento de Carlet, como muchos consistorios de la comarca, han activado el CECOPAL para analizar las medidas que se están llevando a cabo durante la mañana y establecer, en el caso de que sea necesario, nuevas actuaciones a lo largo de la tarde. "Hay mucha tranquilidad por el momento porque han caído cuatro gotas", explica la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez. No obstante, pide a los vecinos y vecinas de la localidad que actúen con "prudencia" durante las próximas horas.

Sáez agradece el comportamiento de la ciudadanía durante estas horas, ya que, a pesar de la situación vivida hace once meses, han sabido estar a la altura. "Muchas empresas no han abierto y hay menos circulación en las calles. La dana nos dio una lección", señala.

Los operarios, además, durante los últimos días han estado revisando los imbornales y han analizado la situación de la red de saneamiento para evitar embalsamientos en la localidad. Además, el consistorio ha reforzado la vigilancia en los puntos más sensibles del municipio por si se tuviera que cortar alguna vía y ha suspendido la jornada lectiva durante el día de hoy.

Durante el CECOPAL, por otra parte, el meteorólogo Jovi Esteve ha alertado al consistorio de que durante la tarde "se prevén precipitaciones persistentes en las comarcas de la Ribera y l'Horta con posibilidad de cantidades elevadas de lluvia en poco tiempo, aunque sin ser comparable a la dana de octubre".

El consistorio ha reforzado el servicio de Policía Local y el ayuntamiento ha contactado con las personas dependientes para comprobar su estado y atender cualquier necesidad. El CECOPAL volverá a reunirse sobre las 20 h para, en caso de que sea necesario, tomar nuevas medidas. "Estamos preparados por lo que pudiera llegar", insiste.