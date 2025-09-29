El Mareny de Barraquetes sufre un reventón térmico con rachas de hasta 113 km/h

"La situación en el municipio se ha descontrolado en cuestión de minutos". Son las palabras del alcalde de Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, hace unos minutos. Los vecinos y vecinas de la localidad se han visto sorprendidos por un reventón húmedo que ha dejado rachas de hasta 113 kilómetros por hora.

Sanjaime reconoce que hay zonas del municipio que se encuentran inundadas, pero se desconoce la gravedad de la situación. "De repente, se ha vuelto todo gris y no se veía nada. Ha empezado a llover con mucha abundancia. Hay calles inundadas", reconoce el primer edil, que espera que los operarios le puedan indicar si la situación ha provocado daños en la localidad.

"En cuestión de minutos se ha puesto a llover con mucha cantidad y no veíamos nada. Luego ha llegado el reventón", explica Sanjaime.