Paco Ricau, alcalde de Turís: "Ha llovido poco, pero el susto está en el cuerpo desde el 29 de octubre"

Hace once meses Turís registró el récord histórico de España tras contabilizar 184,6 litros por metro cuadrado en sólo una hora, según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología de la Comunitat Valenciana. Once meses después de aquel catastrófico 29 de octubre, la situación es totalmente distinta en el municipio.

La localidad apenas ha registrado lluvias durante las últimas horas, pero el miedo sigue presente entre los vecinos y vecinas de la localidad, que han estado pendientes del tiempo durante toda la noche. "Ha llovido poco, hemos tenido una pequeña tormenta esta noche, pero sin ningún incidente", señala el alcalde Paco Ricau.

Ricau es consciente de que, a pesar de que la situación se encuentra controlada en la localidad, los residentes todavía tienen muy presente aquella catastrófica jornada. "La geste está sugestionada por todo lo que vivió", explica el primer edil, quien añade que "el susto está en el cuerpo desde aquel 29 de octubre".

El Magro a su paso por Turís, en una imagen de hoy. / Levante-EMV

Agradece que "la ciudadanía se encuentra bien", aunque pide prudencia para las próximas horas. "Ha llovido poco, pero no sabemos qué puede pasar en las próximas horas", insiste.

El ayuntamiento, como la mayoría de municipios de la Ribera, ha decidido suspender las clases y cerrar parques, jardines e instalaciones municipales durante la jornada de hoy y ha convocado el CECOPAL para establecer las medidas que se deben llevar a cabo ante este episodio.