La primera victoria de la temporada permite al Castellonense (0-3) escalar en la tabla

La primera victoria de la temporada ha catapultado a la UD Castellonense desde la 14ª a la 8ª posición. El sábado abrió la jornada imponiéndose 0-3 al CD Roda con un gran partido. “Estamos muy contentos porque era importante sumar los tres puntos de una vez. Era un gran rival contra el que utilizamos nuestras armas y acertamos al focalizar sus puntos débiles”, comentó el técnico Iñaki Rodríguez. El ribereño alineó a Company; Sancho, Badal, Enrique, Jefrie; Misffut, Samper, Murillo; y Siscar, Lidón y Joe en ataque.

Al filo del descanso Joe culminó una gran contra para lograr el 0-1. Al inicio de la segunda parte Misffut culminó una gran jugada con ocho pases de extremo a extremo del campo y una perfecta ejecución. Con el tiempo cumplido De Mateo redondeó el triunfo tras recibir un gran pase de Fidel Rey a la espalda de la defensa y cruzar el esférico.

Los albinegros recibirán el domingo en el Antonio Escuriet a las 17’15 h. al Jove Español, que ha ganado a La Nucia y Atzeneta pero no fuera de casa.

Por el contrario, la UD Alzira sufrió una derrota ante el nuevo líder del grupo, Villarreal C, que había goleado en los anteriores partidos contra Recambios Colón o Jove Español. Los amarillos se impusieron 0-2 y los alziristas bajan a la posición 12. La parroquia azulgrana lleva casi diez meses sin ver ganar a su equipo en el Luis Suñer Picó.

Para el centro de la defensa Sergio Paredes añadió a Gomis junto a Castañeda y Bono en detrimento de Boronat -que minutos antes del encuentro recibía el premio de mejor jugador de la pasada temporada que otorga la peña Gent Blaugrana. Abraham jugó por la derecha y Jorge Ruiz debutaba como titular por la izquierda. Enfrente jugaban Leo y Cristian con Carles Marco por la derecha, Traver por la izquierda y Adi debutaba como titular en la delantera.

Alzira arrancó muy bien controlando el juego ya los minutos, después de una buena jugada por la derecha, Adi remató a la media vuelta y Yago rechazó a córner. Minutos después sería Castañeda quien remató cerca del palo. Desgraciadamente, en el 13 Baratucci hizo una buena incursión y desde la media luna fusiló a Vicent Dolz. Los amarillos fueron haciéndose con el control del juego y llegaban al marco alzireño.

El conjunto azulgrana defendía con línea de tres, pero para construir avanzaba a Gomis, que pasaba en medio campo a recibir balones para construir el juego. Al filo del descanso Leo intentó sorprender con un disparo de 30 metros que se le fue alto.

Castañeda, en un lance del partido contra contra el Vila-real C. / Golsmedia Ana Alcázar

La segunda parte empezó sin cambios. A los once minutos Adi intentó una chilena que no conectó y uno después fue su homónimo amarillento, Fofana, quien cabeceó ligeramente alto. El ex del Mallorca juvenil, Nico Baratucci fue un dolor de cabeza para los azulgranas. Cerca del palo tuvo una ocasión que remató mal. Pasado el cuarto de hora Bono tuvo la oportunidad de empatar con un cabezazo que se le fue desviado. Boronat, Vassi y Sento sustituyeron a Castañeda, Cristian y Jorge Ruiz. Carlos Marco pasó a la banda izquierda y siento a la derecha. Vasi entraba por el extremo izquierdo. Poco después los jóvenes jugadores villarrealenses fueron pícaros para sacar una falta ya los diez segundos de salir Bonafé remató sin dejarla caer un pase de su compañero a saca de falta. “No nos pueden marcar ese gol por falta de comunicación”.

Lucas fue el siguiente en salir en el 77 por Abraham y Santi en el 83 por Gomis, que jugaron por izquierda y derecha respectivamente y Vassi pasó a acompañar a Adi en la delantera. Sin embargo, no llegaron más ocasiones alziristas. Pasados dos minutos del tiempo Cervera tuvo el 0-3 en un mano a mano pero Carlos Marco se adelantó y lo impidió. Paredes considera que “el equipo compitió muy bien de nuevo. Tuvimos 20 minutos muy buenos. Un equipo que había sido muy superior a los rivales nos marcó con una genialidad”. Sin embargo, con lo que no quedó nada satisfecho fue con el gol en contra. “Pese a la derrota estoy tranquilo porque el equipo trabaja y compite bien y sé que acabaremos arriba”, concluyó.

La derrota hace que el Alzira siga sin ganar al Luis Suñer Picó en todo 2025. El 8 de diciembre fue la última vuelta que consiguió los tres puntos, con el gol de Carretero en el minuto 93 ante el Europa.

El domingo a las 18h. jugará en el Clariano contra el Ontinyent, equipo que no ha empezado nada bien la liga con un empate y tres derrotas.