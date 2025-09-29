Primeras horas de alerta roja en la Ribera: Poca lluvia a la espera de lo peor

Las dos palabras que definen a la Ribera cuando se prevé una llovida intensa son: calma tensa. El decreto de una situación de alerta roja por parte de Aemet activó el domingo todas las alarmas y se pusieron en marcha todas las medidas de prevención oportunas, sin embargo, las cifras pluviométricas que ha dejado la madrugada son bastante tímidas. Con todo, todavía se espera que la borrasca pueda descargar con fuerza en la comarca.

A primera hora del lunes, la red de observatorios de la Associació Valenciana de Meteorologia muestra unos registros bajos que, no obstante, no reducen el nivel de alerta.

Hasta las nueve de la mañana, el punto de la comarca que ha registrado un mayor volumen de lluvias es el valle de la Casella, en Alzira, donde se han alcanzado los 22 litros por metro cuadrado. Cerca se quedan Llaurí o Favara, con 19,1 y 18,4, respectivamente.

En contraposición, en algunos municipios de la comarca no ha caído ni una sola gota de agua durante la madrugada. Antella, Castelló, Gavarda, Benifaió o la Pobla Llarga son un buen ejemplo.

Por el momento, los ayuntamientos reclaman a la población prudencia y evitar desplazamientos innecesarios mientras se activan todas las medidas preventivas posibles a la espera de que la borrasca todavía pueda ocasionar problemas, sobre todo en los municipios que se vieron afectados por la dana y cuyos alcantarillados todavía siguen dañados.