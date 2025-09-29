Los pueblos de la Ribera donde más ha llovido (14:00 horas)
Se rozan ya los cien litros por metro cuadrado en uno de los observatorios de la comarca
La Ribera se mantiene en alerta roja ante la previsión de que el temporal de lluvias pueda descargar con fuerza y en un corto periodo de tiempo en cualquier punto de la comarca. Por el momento, las precipitaciones han caído con moderación, sin provocar problemas de gran envergadura.
Según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia, el punto de la comarca donde más ha llovido es el paraje de la Casella (Alzira). No en balde es una de las zonas más húmedas de la Ribera, acumula ya 94,4 litros por metro cuadrado hasta las 14:00 horas. El observatorio meteorológico de la Murta, por su parte, ha llegado a 64,2. La Barraca d'Aigües Vives y Rafelguaraf se encuentran también entre los municipios que han recibido un mayor volumen de precipitación, con 54,6 y 49,2, respectivamente.
En la Ribera Baixa, Llaurí ha alcanzado los 58,7 litros por metro cuadrado. También se han superado los cuarenta en Corbera (46), Fortaleny (44,2) y Favara (42,2).
Los registros más elevados se han dado, por tanto, en el entorno de la Serra de Corbera. Al adentrarse en la comarca las nubes, chocan contra la cadena montañosa y el agua que portan se precipita en forma de lluvia en los municipios cercanos.
