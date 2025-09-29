"El Raval no soportaría otra dana como la del 29 de octubre debido a su estado actual"

Otro día 29 en el que los vecinos y vecinas del Raval de Algemesí miran con temor el caudal del río Magro y el estado del cielo. Once meses después de la catastrófica dana, los residentes de este barrio, el más golpeado por la tragedia del pasado 29 de octubre, viven con miedo la alerta roja por posibles precipitaciones intensas.

Los vecinos de la localidad se preparan para este episodio con la colocación de barreras en las puertas de sus viviendas para evitar la entrada de agua o la elevación de vehículos en las zonas más elevadas. Sin embargo, una de las principales preocupaciones es el estado de la red de saneamiento, sobre todo entre los vecinos del Raval. "El suelo de la calle se está levantando, la alcantarilla está colapsada y, por la parte de abajo, todo está lleno de barro. El Raval no aguantaría una dana como la del pasado 29 de octubre", lamenta una vecina del Raval.

Daños en una calle del Raval tras el reventón de una cañería. / Levante-EMV

Los técnicos municipales estuvieron trabajando el pasado viernes y sábado en la reparación de un reventón en la calle Raval de Sant Roc con Corredera de Matamo. El consistorio señalaba que la situación provocó que el suministro de agua potable quedara interrumpido en varios bloques de viviendas. Remarcaban que el diagnóstico de la avería era grave, por lo que los operarios necesitaron varias horas para reponer el tramo de cañería afectado.

Los residentes del barrio señalaban que, durante las obras de emergencia, los técnicos han estado sacando barro del suelo y se prevé que haya más lodo acumulado por la trágica dana. Como ha informado este diario, el Ayuntamiento de Algemesí espera la aprobación del Gobierno de España para acometer las obras en la red de alcantarillado, aunque piden calma a la ciudadanía, ya que la red podría soportar un episodio de fuertes lluvias y sólo se producirían pequeños embalsamientos.