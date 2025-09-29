Temor en l'Alcúdia por la alerta roja: "Si cae una tromba, volveremos a tener el agua en la calle"

L'Alcúdia mira al cielo con preocupación en el día en el que se cumplen once meses de la catastrófica inundación provocada por el desbordamiento del río Magro. Con el sistema de alcantarillado pendiente todavía de reparación, un episodio de lluvias de alta intensidad como el que podría desencadenar la borrasca que mantiene en alerta roja a la comarca podría provocar encharcamientos o inundaciones.

Desde hace días, según detalla el concejal de Obras y Servicios Públicos, Aureli Amat, los operarios municipales se han centrado en la limpieza de los imbornales para facilitar el desagüe. "Si llueve durante todo el día, pero de forma débil, creemos que no habrá ningún problema. Ahora bien, si te cae una tromba de mayor intensidad, es muy probable que volvamos a tener agua en las calles", expone el edil.

La noche del domingo y la madrugada del lunes no han supuesto ningún problema para la localidad. Pese a superar las primeras horas de la alerta roja sin incidencias, el consistorio mantiene la vigilancia en las zonas más vulnerables del municipio.

Está previsto que, durante el día, se vuelva a reunir el Cecopal para evaluar la evolución del episodio y el alcance que podrían tener las previsiones meteorológicas de las próximas horas para actuar en consecuencia.

"El problema de estas situaciones es que nunca podemos saber cómo, dónde ni cuándo va a caer la lluvia, pero seguimos alerta y tomaremos las medidas necesarias", concluye el concejal.