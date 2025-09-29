El temporal inunda calles de Cullera y Sueca
El temporal de lluvias ha adquirido mayor intensidad durante la tarde y, tras una mañana de pocos sobresaltos, los problemas se suceden en la Ribera. La intensidad de las precipitaciones ha llenado de agua las calles en municipios como Cullera o Sueca.
Como ha sucedido alrededor de las 16:00 horas en Alzira, en las dos ciudades más habitadas de la Ribera Baixa se ha repetido el patrón: una tromba de grandes dimensiones ha caído del cielo, haciendo imposible que los colectores de aguas pluviales pudiera cumplir con su cometido.
Se han registrado fuertes episodios de intensidad torrencial, con valores cercanos a los 50 litros por metro cuadrado en media hora. En algunas zonas de Sueca, la calle ha desaparecido y el agua ocupaba toda la calzada. De hecho, el ayuntamiento ha insistido a la población que evite usar sus vehículos, ya que al remover el agua, esta entra en las plantas bajas de algunos domicilios.
La situación es similar en Cullera, especialmente en la zona de la montaña. El agua caída sobre el monte circula por las calles a gran velocidad ocupando la calzada e incluso aceras.
