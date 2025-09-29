El temporal provoca la caída de una rama de un árbol en Albalat

El temporal de lluvias que afecta a la Ribera, y que mantiene en vilo a miles de personas al haberse decretado el nivel rojo de alerta meteorológica, ha dejado los primeros desperfectos en la localidad de Albalat.

Según ha informado el ayuntamiento, la rama de un árbol de grandes dimensiones ha caído sobre la calzada, bloqueando el paso de un camino rural. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.

La brigada municipal ha podido retirar la rama y adecentar el lugar para recuperar la circulación.