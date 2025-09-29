Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal provoca la caída de una rama de un árbol en Albalat

La brigada municipal ha limpiado el camino rural y no ha habido que lamentar daños

Rama de árbol caída sobre un camino en Albalat.

Rama de árbol caída sobre un camino en Albalat. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El temporal de lluvias que afecta a la Ribera, y que mantiene en vilo a miles de personas al haberse decretado el nivel rojo de alerta meteorológica, ha dejado los primeros desperfectos en la localidad de Albalat.

Según ha informado el ayuntamiento, la rama de un árbol de grandes dimensiones ha caído sobre la calzada, bloqueando el paso de un camino rural. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.

Noticias relacionadas y más

La brigada municipal ha podido retirar la rama y adecentar el lugar para recuperar la circulación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
  2. Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
  3. La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones
  4. La subdelegación del Gobierno defiende que Turís es un 'municipio tranquilo y con menos delitos que en años anteriores
  5. El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre
  6. La Ribera se blinda ante la alerta roja por lluvias: suspensión de clases o la retirada de coches junto al río
  7. El miedo de vivir junto al Magro: 'Siempre estamos pendientes del cielo y del río
  8. PP y Ens Uneix afean que Compromís contradiga al alcalde de Alzira sobre la muerte de Jaume I

Alzira reclama ampliar el Xúquer a partir de Algemesí para favorecer el desagüe del Magro y evitar daños

Alzira reclama ampliar el Xúquer a partir de Algemesí para favorecer el desagüe del Magro y evitar daños

Los pueblos de la Ribera donde más ha llovido (14:00 horas)

Los pueblos de la Ribera donde más ha llovido (14:00 horas)

Jordi Mayor, alcalde de Cullera: "Estamos especialmente atentos a la zona sur del Xúquer"

Jordi Mayor, alcalde de Cullera: "Estamos especialmente atentos a la zona sur del Xúquer"

Laura Sáez, alcaldesa de Carlet: "Hemos aprendido de la dana, ya que muchas empresas no han abierto y hay menos circulación"

Laura Sáez, alcaldesa de Carlet: "Hemos aprendido de la dana, ya que muchas empresas no han abierto y hay menos circulación"

El temporal provoca la caída de una rama de un árbol en Albalat

El temporal provoca la caída de una rama de un árbol en Albalat

Paco Ricau, alcalde de Turís: "Ha llovido poco, pero el susto está en el cuerpo desde el 29 de octubre"

Paco Ricau, alcalde de Turís: "Ha llovido poco, pero el susto está en el cuerpo desde el 29 de octubre"

Vicent Estruch, alcalde de Guadassuar: "No estaremos tranquilos hasta que haya pasado la alerta roja"

Vicent Estruch, alcalde de Guadassuar: "No estaremos tranquilos hasta que haya pasado la alerta roja"

"El Raval no soportaría otra dana como la del 29 de octubre debido a su estado actual"

"El Raval no soportaría otra dana como la del 29 de octubre debido a su estado actual"
Tracking Pixel Contents