Trabajo a contrarreloj en la Ribera: desbloqueo de compuertas, vallas en zonas inundables o apertura de alcantarillado

Los operarios municipales de la Ribera han realizado un trabajo a contrarreloj durante toda la madrugada y la tarde de este domingo para garantizar la seguridad de sus vecinos y evitar embalsamientos o inundaciones en las poblaciones ante la alerta roja decretada durante la jornada de hoy. La noche y las primeras horas de la mañana han transcurrido en la comarca sin ningún incidente debido a las fuertes lluvias, aunque los ayuntamientos han recordado a los vecinos que se mantiene el riesgo extremo y, por lo tanto, siguen vigentes las medidas, que podrían ampliarse a medida que avance el día.

El Ayuntamiento de Carlet ha informado a la ciudadanía sobre las medidas que se han llevado a cabo desde el consistorio durante toda la madrugada. Concretamente, las brigadas han reforzado la vigilancia en los puntos más sensibles de la ciudad. Además, se han establecido medidas preventivas como la apertura de las tapas de alcantarillado en la calle Roís de Corella, la limpieza de imbornales y la instalación de vallas en los puntos inundables por si fuera necesario cerrar el paso.

El Ayuntamiento de Alginet también ha reforzado la vigilancia durante toda la noche en los puntos más sensibles de la localidad para evitar que se produzcan embalsamientos.

Tapas de alcantarillado levantadas en Carlet. / Levante-EMV

Por su parte, el Ayuntamiento de Sollana reguló durante el día de ayer las compuertas del pueblo para salvaguardar a los vecinos ante el fuerte episodio de lluvias. Además, el consistorio ha realizado una limpieza exhaustiva de los imbornales en los municipios de Sollana y el Romaní.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha informado de que durante las últimas semanas el ayuntamiento ha estado realizando trabajos de limpieza en caminos, ramblas y barrancos para minimizar el riesgo de inundaciones en este tipo de episodios. A ello, se suman las tareas en la red de saneamiento.