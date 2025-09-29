La tromba de agua obliga a cortar diez calles y media docena de carreteras y caminos en Alzira

La fuerte tromba de agua que ha caído en Alzira a partir de las 16 horas ha provocado el cierre de una decena de calles, en su mayor parte en torno al parque de l’Alquenència y en el barrio de les Basses, y a cortar media docena de caminos y carreteras del término municipal. Se da la circunstancia de que el observatorio del polígono norte ha registrado 28,8 litros por metros cuadrado en tan solo diez minutos, lo que equivale a una intensidad torrencial, mientras que la estación ubicada en el l'Alquenéncia acumula 75 litros en una hora, según el informe emitido por la empresa Inforatge al ayuntamiento.

El agua ha cubierto las aceras en Gabriela Mistral. / Levante-EMV

Según ha informado el ayuntamiento, se han cortado al tráfico o resultaban impracticables por momentos las calles Gandia, Gabriela Mistral, Vicent Ribes, Simat, Alquenència, Ricard Fluxà, Verge del Lluch, Naranjo, también la Plaça d’Alacant, donde se acumula gran cantidad de agua en las obras de remodelación e incluso el alcantarillado expulsaba agua, la avenida Antigua Avidesa y también en la calle Trafalgar. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha comentado que el centro urbano presenta muchas complicaciones para circular y que se está realizando un seguimiento de los barrancos, que es lo que representan un mayor peligro.

También se han cortado al tráfico la CV-41 a la altura de la rotonda del Tenish Squash y el acceso a la urbanización El Racó. Además, se ha se han cerrado el Camí Hort de Forrat, el de Sant Bernabeu y el badén del Barranc de l’Estret. También se ha alertado a la diputación para que proceda a cortar la carretera de Albalat, donde confluye el barranco de la Murta, que carece de una desembocadura denifida. La situación se ha ido normalizando una vez ha dejado de llover en torno a las 17 horas.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha explicado que ha matenido contacto tanto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, con el que ha aborado la crecida del barranco de la Casella.