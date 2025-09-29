Vicent Estruch, alcalde de Guadassuar: "No estaremos tranquilos hasta que haya pasado la alerta roja"

"De momento, estamos bien". Así resume el alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, las primeras horas de alerta roja en el municipio, que sufrió graves daño en la dana de hace once meses. Tanto durante la noche como hasta el mediodía del lunes, la lluvia ha hecho presencia de forma moderada, sin embargo, reconoce que todavía se puede complicar la jornada: "Hasta que no desaparezca la situación de alerta, no estaremos tranquilos del todo".

Sí que han sido tranquilas la noche y las primeras horas de la mañana. "Sin incidencias", asegura el alcalde. Sin embargo, el hecho de que la lluvia apenas haya causado estragos no quiere decir que estén siendo horas de poco trabajo. "Se vigilan los caudales de los ríos y barrancos para controlar cualquier posible crecida", incide.

Consciente de que el temporal todavía puede causar estragos, ha trasladado un mensaje de calma a la población: "Es normal que la gente esté susceptible después de lo que pasamos, pero iremos avisando según sea necesario. Por ahora, muchos vecinos están en sus casas, ya que los servicios públicos o la escuela están cerrados y les informaremos de todo a medida que tengamos más datos para hacerlo".

Estruch también destaca "el buen trabajo" que se ha llevado a cabo en el sistema de alcantarillado. "Salvo en dos o tres puntos muy concretos, que están pendientes de reparación, el resto funciona bastante bien", incide.