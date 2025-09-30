Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell y la UNED impulsan un proyecto contra la soledad no deseada con Inteligencia Artificial en Alzira

Se prevé desarrollar iniciativas sobre ética, innovación, autonomía, salud mental e intervención con colectivos vulnerables

Exterior de las instalaciones de la UNED en Alzira.

Exterior de las instalaciones de la UNED en Alzira. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El Consell ha aprobado un convenio entre la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y el Centro Asociado a la UNED Alzira-València Francisco Tomás y Valiente para el fomento de la investigación aplicada y las buenas prácticas en el ámbito de los servicios sociales durante el ejercicio 2025, por un importe de 30.000 euros.

El convenio define cinco líneas prioritarias de actuación: la promoción de la ética y las buenas prácticas profesionales, la innovación en la organización y gestión de los servicios sociales, el impulso de la autonomía personal; la atención a la salud mental desde la intervención social y el trabajo con colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

Para este año, y vinculado a la innovación en el sistema de servicios sociales valenciano, se prevé investigar en materia de Tecnología Inmersiva con Inteligencia Artificial para combatir la soledad no deseada de forma activa en personas mayores, mediante el proyecto TIIA-CoSAM.

Su objetivo es desarrollar una prueba de concepto de un sistema inteligente inmersivo que, usado en colaboración con los servicios sociales de su respectiva localidad de residencia, ayuda a las personas mayores a mantenerse activas a la vez que combate la soledad no deseada.

Este acuerdo forma parte de un paquete de convenios suscritos con todas las universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana para la construcción conjunta de una red sinérgica y complementaria de investigación e innovación en materia de servicios sociales.

Tiene como fin la mejora de la vida de las personas usuarias de servicios sociales atendiendo a sus necesidades emergentes de la mejor forma posible, a través de nuevos instrumentos, tecnología, programas y servicios innovadores, teniendo como base el conocimiento científico y las buenas prácticas, todo ellos para mejorar la calidad de centros, servicios y programas de atención a las personas.

