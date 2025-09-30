Detienen a tres mujeres por robo con fuera al intentar acceder a una vivienda en Alzira

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira a tres mujeres de entre 16 y 33 años, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en domicilio, tras ser sorprendidas "in fraganti" cuando intentaban acceder a una vivienda. Los hechos sucedieron el martes pasado sobre las tres y media de la madrugada en una calle de la localidad, cuando los agentes que realizaban labores de prevención, observaron a dos mujeres en actitud sospechosa, las cuales parecían estar manipulando la cerradura de la puerta principal de una vivienda.

Los agentes se aproximaron a las sospechosas y pudieron comprobar como estas portaban en sus manos un martillo y un destornillador que trataban de ocultar. Al ser preguntadas, estas no fueron capaces de dar una explicación. En ese instante, los policías pidieron refuerzos policiales y observaron como no sólo habían marcas de manipulación en la cerradura de la puerta, sino también en la fachada al intentar escalar. La Policía Nacional se percató de la presencia de una persona agazapada en el suelo del balcón de la primera planta.

Objetos requisados tras la detención. / Policía Nacional

Tras numerosas interpelaciones de los policías para que se incorporase, una mujer se asomó desde el balcón y alegó que se encontraba descansando, por lo que seguidamente empezó a descender por las rejas de las ventanas. Una vez en la calle, los agentes le localizaron escondido en los bolsillos del pantalón, un destornillador, un cúter y una llave inglesa.

Los agentes detuvieron a las tres jóvenes como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza. Dos de las detenidas, con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial, mientras que la menor de edad fue entregada a su progenitora tras ser oída en exploración no sin antes ser advertida de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerida para ello.