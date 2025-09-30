La fuerte tromba de agua provoca la caída de parte del techo en un colegio de Sueca

Las fuertes lluvias registradas ayer en Sueca han provocado el desprendimiento de un falso techo en el CEIP Cervantes de la localidad, que afortunadamente no ha provocado daños personales, ya que el consistorio había suspendido las clases por la alerta roja durante el lunes y el martes. Tras una exhaustiva inspección realizada por los técnicos de la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Sueca durante toda la mañana de hoy, se ha decidido clausurar la primera planta del inmueble con el fin de garantizar la seguridad del alumnado.

Cerca de cien alumnos de cinco cursos deberán ser reubicados en otros espacios del colegio a la espera de que se acometan las obras necesarias en el edificio. "Han decidido clausurar por seguridad la primera planta para reparar los graves daños, por lo que tendremos que colocar a los niños en otras aulas y reubicar la cocina y el comedor, que también estaban situados en la primera planta. Van a estar hacinados", denuncia la comunidad educativa ante esta situación. Además, el equipo directivo también tendrá que reubicar la cocina y el comedor que estaban situados en esta planta afectada.

Desprendimiento de parte del techo. / Levante-EMV

Educación, según informan desde el centro, no les ha dado un plazo de ejecución de obras, por lo que la comunidad educativa teme que la reparación se prolongue más tiempo del esperado. Denuncian que no es la primera vez que se produce un desprendimiento. "Ya ha caído otras veces algún troz de techo. En aquella ocasión tuvimos suerte de que era de noche y ahora la suerte ha sido que las clases estaban suspendidas. Las familias no se sienten seguras porque hay carencias serias", insisten.

El centro denuncia que el edificio, que se construyó hace cerca de cien años, sufre deficiencias estructurales. "Hay goteras, se cae el techo... Ya llevamos varios años reivindicando una remodelación del colegio para que el alumnado estudie en condiciones. Nos han hecho caso cuando ha pasado esto", insiste la comunidad educativa.

El equipo docente comparte el "malestar y el miedo" de las familias a que la situación se agrave. "No descartan tomar otras alternativas", insisten. El CEIP Cervantes recuerda que los informes técnicos alertan desde hace tiempo sobre la inestabilidad de la infraestructura.