Dos futbolistas de la Ribera plantan cara al Valencia en Mestalla

Aarón Escandell y Álex Forés se enfrentarán a los de Carlos Corberán como jugadores del Real Oviedo.

Aarón Escandell, portero del Oviedo.

Aarón Escandell, portero del Oviedo. / AFP7 vía Europa Press

Levante-EMV

Alzira

Una parte de la Ribera afronta el Valencia-Oviedo de esta noche con el corazón dividido: más de un valencianista no verá con buenos ojos si alguno de sus paisanos hace un buen papel, ya que Aarón Escandell (Carcaixent) y Álex Forés (Real) llegan a Mestalla con la zamarra del equipo asturiano.

El de Carcaixent se ha convertido en una de las grandes revelaciones del inicio de campeonato, no en balde es el portero de LaLiga que más paradas ha realizado. Tras un gran año en Segunda y conqusitar el ascenso, se ha ganado la titularidad también en Primera con sus grandes actuaciones bajo palos.

También forma parte de la convocatoria el delantero de Real Álex Forés, cedido por el Villarreal al Real Oviedo. Aunque no ha gozado de tanto protagonismo como Escandell, estará en el banquillo como alternativa para su entrenador, Veljko Paunovic.

