Dos futbolistas de la Ribera plantan cara al Valencia en Mestalla
Aarón Escandell y Álex Forés se enfrentarán a los de Carlos Corberán como jugadores del Real Oviedo.
Levante-EMV
Una parte de la Ribera afronta el Valencia-Oviedo de esta noche con el corazón dividido: más de un valencianista no verá con buenos ojos si alguno de sus paisanos hace un buen papel, ya que Aarón Escandell (Carcaixent) y Álex Forés (Real) llegan a Mestalla con la zamarra del equipo asturiano.
El de Carcaixent se ha convertido en una de las grandes revelaciones del inicio de campeonato, no en balde es el portero de LaLiga que más paradas ha realizado. Tras un gran año en Segunda y conqusitar el ascenso, se ha ganado la titularidad también en Primera con sus grandes actuaciones bajo palos.
También forma parte de la convocatoria el delantero de Real Álex Forés, cedido por el Villarreal al Real Oviedo. Aunque no ha gozado de tanto protagonismo como Escandell, estará en el banquillo como alternativa para su entrenador, Veljko Paunovic.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Mareny de Barraquetes sufre un reventón térmico con rachas de hasta 113 km/h
- El temporal inunda calles de Cullera y Sueca
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
- Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
- La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones
- La tromba de agua obliga a cortar diez calles y media docena de carreteras y caminos en Alzira
- El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre
- La Ribera se blinda ante la alerta roja por lluvias: suspensión de clases o la retirada de coches junto al río