Jordi Mayor, alcalde de Cullera: "La alerta sigue; ahora retiramos los restos de los desprendimientos"

Los técnicos del Ayuntamiento de Cullera ya trabajan en la evaluación de los daños ocasionados por las lluvias del lunes mientras los servicios municipales completan las tareas de limpieza con el objetivo de recuperar la normalidad a lo largo del martes.

La localidad de la Ribera Baixa se vio sorprendida, en la tarde del lunes, por una fuerte tromba de agua que dejó calles inundadas. También se adentró en bajos y viviendas. Aunque de los efectos más importantes se produjo por la erosión de la montaña.

La tromba de agua caída en Cullera deja un sedimento de piedras sobre las calles / Joan Gimeno

El fuerte torrente arrastró tierra y rocas desde el monte y los depositó en el casco urbano. Durante el proceso, las calles de las zonas más elevadas del casco urbano se convirtieron en improvisados y caudalosos ríos.

En pocos minutos, Cullera pasó de vivir un día lluvioso, pero tranquilo, a verse sobrepasada por la intensidad de la lluvia.

Joan Gimeno

Sin embargo, la localidad "ha pasado una noche muy tranquila", ha explicado el alcalde, Jordi Mayor. Las precipitaciones caídas a lo largo de la madrugada han sido entre débiles y moderadas, lo que permite a la ciudad recuperar el pulso.

"Los servicios de limpieza siguen retirando los restos de los desprendimientos, mientras los técnicos evalúan los daños que se hayan podido producir por todo el término. También revisan parques y jardines para evitar posibles peligros en su reapertura", ha detallado el alcalde Cullera. A primera hora de la mañana, seguía cerrado al tráfico el Primer Collao.

El Cecopal se reúne de nuevo a las 9:00 horas para analizar el estado de la localidad y la previsión de lluvias, pues "la alerta sigue". Aunque Mayor se mostraba optimista de cara a reabrir, a lo largo del día, las instalaciones municipales cerradas el lunes.