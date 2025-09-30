José Codoñer, alcalde de El Perelló: "Necesitamos infraestructuras para proteger mejor el litoral"

Las intensas precipitaciones registradas durante la jornada del lunes han dejado tras de sí numerosas incidencias en la zona de Sueca, el Mareny de Barraquetes y El Perelló, donde los vecinos se dedican el martes a extraer el agua acumulada en bajos, garajes y sótanos de viviendas y fincas. Las autoridades municipales reclaman mejores infraestructuras para evitar inundaciones y proteger el litoral.

Las bombas de achique se han convertido, especialmente en el centro de Sueca, en su zona costera y en El Perelló, en una herramienta indispensable para poder hacer frente a una situación que, según denuncian los residentes, se repite tras cada episodio de lluvias de cierta intensidad. “Cada vez que llueve fuerte tenemos que recurrir a las bombas para sacar el agua, porque entra sin control en las instalaciones. Es un problema que no acaba nunca”, lamentaba un propietario de una finca afectada en el núcleo del Perelló.

El Consorcio Provincial de Bomberos de València ha tenido que realizar numerosas intervenciones tanto en Sueca como en El Perelló para colaborar en la evacuación del agua, aunque en muchos casos han sido los propios vecinos los que, con medios particulares, han tratado de paliar las consecuencias de las inundaciones.

La situación preocupa especialmente en zonas bajas de los edificios residenciales próximos a la costa y en garajes comunitarios, donde se han registrado episodios de anegamientos importantes. En algunos casos, el agua ha llegado a afectar a vehículos estacionados, aunque no se han producido daños personales.

Diluvio sobre el campo de fútbol. / Levante-EMV

Ante la reiteración de estos problemas, tanto el alcalde de Sueca, Julián Sáez, como el alcalde de la entidad local menor de El Perelló, José Codoñer, han señalado a este periódico que trabajan de manera coordinada para buscar soluciones que eviten que cada episodio de lluvia se traduzca en nuevos quebraderos de cabeza para los vecinos. “Somos conscientes de la magnitud del problema y estamos en contacto permanente para estudiar medidas que permitan mejorar la red de evacuación y el drenaje en las zonas más afectadas”, subrayaron.

En Mareny de Barraquetes, donde también se registraron acumulaciones de agua en varias calles y bajos, la alcaldía se ha sumado a las demandas de los residentes y reclama inversiones que refuercen las infraestructuras hidráulicas del litoral.

El temporal, que descargó con fuerza en varios puntos de la Ribera Baixa, dejó imágenes de calles anegadas y vecinos retirando agua con cubos y motobombas. Pese a que las lluvias remitieron en la madrugada del martes, el malestar vecinal sigue patente: “Sabemos que vivimos en una zona baja, pero necesitamos soluciones. No podemos estar sacando agua cada vez que llueve”, insistían ayer varios afectados.