Julián Sáez, alcalde de Sueca: "En la costa todavía hay calles con agua"

La zona costera de Sueca ha amanecido, todavía, con algunas de sus calles llenas de agua tras la tromba que descargó más de setenta litros en apenas una hora en la tarde del lunes. El ayuntamiento trabaja en recuperar la normalidad lo más pronto posible.

"Por suerte, hemos tenido una noche tranquila. Ha llovido de manera suave, pero lo del lunes no hay alcantarillado que lo soporte. Fue una gran cantidad de agua en muy poco tiempo", explica el alcalde, Julián Sáez.

La máxima autoridad municipal ha detallado que la capital de la Riebra Baixa todavía mantiene algunos caminos rurales cerrados por la caída de ramas de árboles. Es más, en la zona de la playa "aún quedan calles llenas de agua".

Daños en contenedores, junto a un parque encharcado. / Levante-EMV

Son los efectos de una intensidad de lluvia poco habitual. "Si hubiese caído más repartida, no habríamos tenido problemas. El ayuntamiento ha hecho los deberes y llegábamos a este episodio con todas las labores de prevención y limpieza hechas, pero contra trombas así poco podemos hacer. Te inundas no por una avenida, sino porque no se puede evacuar tanta agua", ha asegurado Sáez.

Asimismo, son varios los edificios municipales en los que entró el agua, como los polideportivos o algunos de los colegios. También el ayuntamiento. "Seguimos en alerta y achicando agua. Los técnicos ya trabajan en evaluar todos los daños, aunque confiamos en tener una evolución positiva a lo largo del día", ha afirmado.

Por último, el alcalde ha denunciado los problemas de cobertura telefónica que sufre la zona costera: "Ocurre desde el verano, se nos dijo que podía ser por la afluencia de más gente, sobre todo durante el Medusa, pero persisten. Y en un día de alerta roja puede suponer un gran problema", ha concluido.