Las lluvias anegan el paso inferior de la estación de Alzira y obligan a realizar transbordos en otras localidades

El día posterior al temporal suele ser una jornada para evaluar daños. Los ayuntamientos y las distintas administraciones analizan la situación en las zonas más afectadas, mientras que los operarios y brigadas municipales trabajan para que la localidad recupere poco a poco la normalidad.

El paso inferior que conecta las dos vías de la estación de tren en Alzira quedó totalmente anegado de agua tras las fuertes precipitaciones registradas en el municipio. Como informó este diario, la capital de la Ribera Alta acumuló hasta 75 litros por metro cuadrado durante una hora en la estación de l'Alquenència, mientras que en la Casella se contabilizaron 28,8 l/m² en poco más de diez minutos. Ante esta situación, Renfe ha informado que el paso se encuentra inaccesible para los viajeros, por lo que los usuarios que utilicen la línea C2 deben realizar transbordos en otras localidades para poder acudir a sus destinos.

Los viajeros con origen Valencia Nord y destina Xàtiva o l'Alcúdia no podrán parar en Alzira, sino que deberán continuar hasta Carcaixent y subir a un cercanías con destino València para realizar parada en la capital de la Ribera Alta.

En el caso de que los viajeros se encuentren en Alzira y vayan a Xàtiva o l'Alcúdia, deberán subir a un tren con destino Valencia Nord y bajar en Algemesí para realizar el transbordo a un cercanías con destino Xàtiva y, así, poder continuar el viaje.