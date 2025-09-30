El maestro pizzero de Alginet Francis Tolu se adjudica en València un nuevo concurso 'gourmet'
Gana el Pizza Combat con una innovadora propuesta elaborada con Mortadella di Bologna DOP, stracciatella de burrata, tomate cherry confitado, rúcula de cristal, crema de trufa negra y polvo dorado
La Pizzería Venezia de Alginet y, en particular, el maestro pizzero Francis Tolu, suma nuevos éxitos para consolidarse como referente nacional e internacional en el mundo de la pizza gourmet. Tolu se acaba de proclamar proclamar vencedor del Pizza Combat, celebrado en la Marina de Valencia. El triunfo fue fruto del trabajo de un equipo de alto nivel, encabezado por Francis Tolu, propietario de la pizzería y cuatro veces campeón mundial de pizza, junto a Daniele Conte, doble campeón mundial y miembro de la selección española de pizzeros. Su compenetración, unida a la dedicación del resto del equipo —entre ellos Lisa y David—, resultó decisiva para alcanzar la victoria en una edición especialmente concurrida y competitiva, destacan fuentes del restaurante.
Este nuevo galardón se suma al extraordinario resultado obtenido el pasado abril en el Campeonato de España de Pizzas Gourmet, celebrado en el Salón Gourmets de Madrid, donde Venezia logró cinco podios en diferentes categorías, consolidando así su posición de liderazgo en la élite gastronómica del país.
En Pizza Combat, celebrado del 12 al 28 de septiembre, Venezia conquistó al público con su propuesta “Veni, Vidi, Vici”, una pizza elaborada con Mortadella di Bologna DOP, stracciatella de burrata, tomate cherry confitado, rúcula de cristal, crema de trufa negra y polvo dorado. Su innovación, creatividad y equilibrio de sabores le valieron el reconocimiento unánime de los asistentes. Esta pizza podrá degustarse en la pizzería durante todo el mes de octubre.
En paralelo, en el Campeonato de España de Pizzas Gourmet by DO Ribeira Sacra, celebrado en abril en el Salón Gourmets de IFEMA Madrid, Pizzería Venezia obtuvo cinco podios en distintas modalidades: un subcampeonato en pizza clásica, dos terceros puestos en pizza clásica y pizza alla pala, además de ocupar el segundo, tercer y cuarto lugar en la categoría de freestyle.
El éxito de Venezia es inseparable de la trayectoria de su propietario y maestro pizzero Francis Tolu, cuatro veces campeón mundial de pizza, quien este año marcó un nuevo hito al convertirse en el primer español en formar parte del jurado del Campeonato Mundial de Pizza en Parma.
Estos reconocimientos sitúan a la Pizzería Venezia como un emblema de la innovación y la tradición italiana en España, demostrando que la pasión por la pizza no tiene fronteras y que el trabajo en equipo, guiado por la experiencia de Tolu, continúa elevando el nivel gastronómico del país.
