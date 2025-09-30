La noche da una tregua a la Ribera tras una tarde de lunes repleta de incidentes

La madrugada de este martes ha dado una ligera tregua a la Ribera, tras ser una de las comarcas más afectadas por el temporal en la jornada del lunes. La lluvia apenas ha hecho acto de presencia en la comarca. Aunque todavía puede dejar su impronta. De hecho, aunque el nivel de alerta ha bajado a naranja, la mayoría de los municipios optó por suspender de nuevo las clases a la espera de poder recuperar una cierta normalidad.

Si bien es cierto que el núcleo de tormentas instalado en el golfo de Valencia amenazaba con adentrarse en el territorio y desencadenar un nuevo episodio de lluvias torrenciales, lo cierto es que la Ribera ha pasado una noche sin apenas precipitaciones.

Los registros pluviométricos nada tienen que ver con los acumulados de la jornada anterior. Ni en Sueca ni en Cullera, dos de los municipios más afectados por el temporal, la noche ha dejado acumulados por encima de los diez litros por metro cuadrado.

Solo Montserrat y Real superaban a las siete de la mañana los veinte litros por metro cuadrado. En Turís y Benifaió se han rondado los quince.

Cifras, en cualquiera de los casos, que nada tienen que ver con lo acontecido el lunes. La jornada marcada por la alerta roja se saldó con registros importantes: hasta los 150 litros por metro cuadrado alcanzó Alzira, que por la tarde sufrió una fuerte tromba que dejó inaccesibles una decena de calles al no poder soportar el colector tal aluvión. También se registraron problemas de desagües en el Hospital de la Ribera.

Redacción Levante-EMV

Una situación similar vivió Algemesí, donde el agua volvió a circular a sus anchas por algunas de las calles y llevó a algunos vecinos a revivir, aunque de forma momentánea y a una escala mucho menor, el recuerdo de aquel fatídico 29 de octubre de 2024.

Joan Gimeno

El litoral se llevó la peor parte. En algunas zonas de Sueca, los pluviómetros marcan hasta 187 litros por metro cuadrado, aunque en el casco urbano se recogieron 107. Cerca del centenar se quedó también Cullera. Ambos municipios se vieron sobrepasados por una llovida de gran intensidad que dejó inservibles los sistemas de recolección de aguas pluviales. El agua caída fue tal que se inundaron calles y, en el caso de Cullera, hasta se produjeron arrastres de tierra y piedras de la montaña. Un caos desatado en cuestión de minutos.